Panamá, 28 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FIRMAS

    TE autoriza proceso de revocatoria de mandato contra Diógenes Galván, alcalde de Colón

    Mario De Gracia
    TE autoriza proceso de revocatoria de mandato contra Diógenes Galván, alcalde de Colón
    Alcalde de Colón, Diógenes Galván. Archivo.

    El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Colón, Diógenes Galván. Unas 52,149 firmas son las que se requieren, según comunicó la entidad a través de un boletín electoral este martes 28 de octubre.

    +info

    Revocatoria de mandato divide posturas: ¿herramienta ciudadana o ataques políticos?

    La revocatoria fue solicitada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez, exvicepresidente del grupo Círculo de Periodistas de Colón.

    La resolución que autorizó el proceso fue emitida originalmente el pasado 23 de octubre de 2025, por lo que desde esa fecha se cuentan dos semanas de proceso de capacitación de los solicitantes de la revocatoria que saldrán a buscar las firmas.

    Posteriormente, el TE anunciará el día en que los activistas empiecen la búsqueda de las firmas, que deben ser efectuadas presencialmente en la sede regional del TE, en este caso, en la provincia de Colón.

    El periodo para recolectar las firmas será de 120 días calendario, de manera que se extendería hasta inicios del próximo año 2026; aún con fecha exacta por confirmar de parte del TE.

    De conseguir las 52,149 firmas ; que representan un 30% del padrón electoral de la circunscripción a la fecha de la elección en 2024, entonces se podría activar un llamado a referéndum que sería definitivo.

    El Código Electoral ordena la convocatoria de un referéndum en la circunscripción correspondiente para que los electores voten por el sí o el no a la revocatoria. Lo anterior solo se activa si se logran recolectar la totalidad de las firmas.

    Por otro lado, una nueva modificación del TE a las reglas de la revocatoria permite que si un ciudadano firmó y luego quiere retractarse, puede renunciar a su firma en la sede del TE donde la emitió.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • DGI: juez ordena detención e imputa cargos a implicados en fraude a través de créditos fiscales. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más