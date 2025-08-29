TE autoriza recolección de 50 mil firmas para revocatoria de mandato de Paulette Thomas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) emitió una resolución que autoriza el inicio del proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la diputada Paulette Thomas, del circuito 8-3 y la coalición Vamos.

Con esta autorización se da luz verde al periodo en que los activistas del solicitante de la revocatoria, Rubén Darío De la Rosa, serán capacitados por el TE durante dos semanas, y al siguiente día hábil de estas, podrán iniciar la recolección de firmas.

De la Rosa fue previamente compañero de Thomas en la nómina de candidatos a diputados del circuito 8-3, ambos por la coalición Vamos.

Según la resolución del TE N° 30 del 27 de agosto de 2025, que autorizó el proceso, se requieren 50 mil 162 firmas para la revocatoria de mandato de la diputada Thomas. Esta cifra corresponde al 30% del padrón electoral del circuito.

El circuito 8-3 abarca las comunidades de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo y Calidonia. Las mencionadas comunidades abarcan un padrón electoral total de 167 mil 207 electores.

El periodo de recolección de firmas para revocar el mandato de Thomas podría extenderse por 120 días, puesto que es lo que procede en circuitos con un padrón electoral mayor a 100 mil electores, según el Decreto del TE N° 8 del 7 de julio de 2025.

Thomas se suma a tres autoridades del distrito de Arraiján, Panamá Oeste, para las que ya se autorizó el inicio formal del proceso: José Pérez Domínguez, representante del corregimiento de Vacamonte; su suplente, Maygualida Cheryl Sánchez; y el suplente de representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Salvador Alexander Lobos.

Cuando se autoriza el inicio del proceso, significa que ha concluido el periodo de apelación que tiene la autoridad impugnada.

