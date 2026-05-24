TE construirá nueva sede en Santiago por $7.1 millones; empresas califican de ‘exagerado’ requisito para licitación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco empresas mostraron interés en la construcción del edificio en Santiago de Veraguas.

Un nuevo edificio para albergar sus principales oficinas en Santiago de Veraguas construirá el Tribunal Electoral (TE).

El costo: $7.1 millones. La sede regional estará ubicada en un terreno de 5,143 metros cuadrados, contiguo a las oficinas de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Hasta el momento, varias empresas han mostrado interés en el proyecto. Se trata de Intra Nover, S.A., Constructora AEI, Constructora Siglo 20, Constructora Pacífico Atlántico, S.A. (Copasa) y Multiproyectos Azuero.

Ariadna Bruggiati, directora de Infraestructura del TE, explicó que el proyecto contempla dos edificios: la sede principal —que tendrá dos pisos— y un anexo.

En la sede principal estarán ubicadas las oficinas de las direcciones de Cedulación y Registro Civil. Mientras que en el segundo nivel funcionarán los juzgados electorales y la Dirección de Organización Electoral.

Diseño de la sede del Tribunal Electoral en Santiago.

En tanto, el anexo, que será un edificio más pequeño, albergará la fábrica de cédulas.

Ambos edificios estarán conectados, debido a que en la parte superior del anexo tienen previsto almacenar “material sensitivo” utilizado por Organización Electoral para el Plan General de Elecciones (Plagel). Para ello, construirán un elevador exclusivo para el traslado de ese material.

La funcionaria detalló que el complejo también contará con estacionamientos con capacidad para 61 vehículos y que en la azotea dejarán prevista la posibilidad de construir otro nivel en el futuro.

El modelo del edificio está inspirado en el diseño de la sede principal del TE, ubicada en Ancón, ciudad de Panamá, con un estilo arquitectónico colonial y anglo-canalero.

Sede del Tribunal Electoral. LP/Iaac Ortega

Sin embargo, según Bruggiati, tendrá algunos componentes modernos, como la utilización de vidrios fijos y corredizos.

“La fachada principal será la que tenga la mayor cantidad de vidrio”, indicó. El proyecto será licitado el próximo 18 de junio.

La controversia

Durante el acto de homologación, celebrado el pasado 14 de mayo, algunos de los interesados mostraron preocupación por varios puntos del pliego de cargos.

José Muñoz, de la empresa Intra Nover, indicó que se exige que, para obtener la puntuación máxima, la empresa cuente con un patrimonio neto equivalente a tres veces el valor de la oferta.

Explicó que, tomando en cuenta que el precio de referencia es de $7.1 millones, la empresa deberá acreditar un patrimonio cercano a los $21 millones. Por ello, pidió al TE evaluar ese renglón y reducirlo a un equivalente de dos veces el valor de la oferta.

Acto de homologación del nuevo edificio del TE. Cortesía

Sin embargo, Brígido Poveda, de la asesoría legal de la institución, recordó que el TE lleva “años intentando” desarrollar una sede regional en Veraguas “que satisfaga las necesidades institucionales y de los funcionarios”. Actualmente, la regional de Veraguas opera en instalaciones ubicadas en una plaza comercial. Hace dos años intentaron licitar el proyecto, pero no se concretó.

“Necesitamos garantizar que la empresa adjudicataria cuente con los recursos suficientes para ejecutar completamente la obra. Por el momento, ese requisito se mantiene”, indicó.

Sobre el mismo tema también se pronunció Constructora Pacífico Atlántico, S.A. Durante la reunión, representantes de la empresa calificaron de “exagerada” la exigencia de contar con un patrimonio equivalente a tres veces el valor de la propuesta.

Poveda reiteró que lo que buscan es garantizar que la empresa que gane el contrato cuente con la solidez necesaria para “ejecutar completamente la obra sin inconvenientes financieros”.

Ilsen Márquez, de Constructora AEI, igualmente manifestó su preocupación y consideró que el requisito puede resultar excluyente. Explicó que el patrimonio de una empresa no necesariamente garantiza la culminación de una obra, especialmente cuando ya existen garantías como la fianza de cumplimiento, la carta de intención de financiamiento y las referencias bancarias.

“Una empresa puede tener un patrimonio elevado y, aun así, enfrentar dificultades durante la ejecución”, sostuvo. Por ello, solicitó la revisión de ese requisito. El resto de las empresas participantes también se refirió al tema.

El TE reiteró su posición, aunque tomó nota para una posible evaluación. Brígido Poveda recordó que en una versión previa del pliego se había establecido inicialmente un requisito equivalente a cinco veces el valor de referencia. Sin embargo, tras las evaluaciones correspondientes, el TE lo redujo a tres veces el monto.