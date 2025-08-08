TE propone que fondos poselectorales rechazados regresen al Tesoro Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) propuso la tarde de este jueves, durante la sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que si algún funcionario electo declina recibir el financiamiento público poselectoral, los fondos regresen al Tesoro Nacional.

Actualmente, el Código Electoral establece, en su artículo 217, que el total de los recursos declinados debe destinarse exclusivamente a la investigación científica, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

De acuerdo con el TE, tras las elecciones generales de mayo de 2024, candidatos electos por libre postulación renunciaron, de forma total o parcial, a recibir el subsidio, y anunciaron que lo donarían. Uno de esos casos fue el del diputado independiente Eduardo Gaitán, del distrito de San Miguelito, quien manifestó su intención de destinar $1 millón que recibió de subsidio al Instituto Oncológico. Sin embargo, no pudo concretarlo debido a que la ley no lo permite.

El TE detalló que un total de 23 candidatos electos por libre postulación renunciaron al financiamiento público poselectoral: 9 de ellos lo hicieron de manera total y 14 de manera parcial, sumando en conjunto $6.4 millones.

El año pasado, los electos por la coalición Vamos entregaron —en un acto simbólico— esos seis millones de dólares a la Senacyt.

Tras la presentación de la propuesta del TE, los independientes representados en la CNRE también presentaron una iniciativa para modificar el artículo 217. Propusieron que el total de los fondos declinados pueda ser donado a instituciones públicas, incluyendo la Senacyt, o destinado a proyectos comunitarios de las circunscripciones de donde fueron electos, en áreas como salud, educación e infraestructura. “En ninguno de estos casos las donaciones podrán tener fines proselitistas”, señala la propuesta.

La CNRE pospuso la votación de este artículo, luego de que representantes de los partidos políticos rechazaran la propuesta de los independientes y pidieran robustecer la presentada por el TE.

Uno de los que presentó observaciones fue José Blandón, presidente del Partido Panameñista, quien advirtió que las donaciones planteadas por el sector independiente podrían tener un tinte de proselitismo político.