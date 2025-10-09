Una paz por confirmar: el plan que promete liberar rehenes y desarmar a Hamás

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuando el mundo conoció el anuncio, la plaza de los rehenes, ubicada frente a la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel, en Tel Aviv, vibró. No era cualquier cosa: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba que el plan de paz entre Israel y Hamás cobraba vida. Un alivio para Medio Oriente, especialmente para israelíes y palestinos, que desde la masacre del 7 de octubre de 2023 profundizaron un viejo conflicto: el del derecho a existir.

Esa madrugada del 9 de octubre de 2025, apenas dos días después del segundo aniversario de la tragedia, la plaza, donde los familiares de los secuestrados por Hamás se reúnen cada día, se llenó de abrazos, llantos, conciertos improvisados, brindis con champaña, banderas de Estados Unidos e Israel, y hasta un imitador de Trump apareció entre la multitud. Fue la madrugada de la esperanza, del optimismo, del “quizás ahora sí”.

Gracias Trump

“Gracias, Donald Trump”, gritó una mujer envuelta en una bandera estadounidense de proporciones gigantes. Sí, había risas, júbilo y alivio, pero también prudencia. “Hasta que no regresen, no celebramos”, murmuró un hombre con la foto de su hijo colgada al cuello. La cautela no es gratuita: Hamás aún mantiene cautivos a 48 israelíes, de los cuales 20 seguirían con vida, mientras 26 habrían muerto en cautiverio.

Entre los nombres de la lista está Eitan Horn, de 38 años, secuestrado junto a su hermano Ian en el kibutz Nir Oz, a un kilómetro de la frontera con Gaza. Ian fue liberado en febrero; Eitan sigue desaparecido. “Cada día rezo para que vuelva”, dice su madre, Ruty Strum.

El plan de paz impulsado por Trump contempla, en sus primeros puntos, el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes, vivos o muertos, en manos de Hamás. El acuerdo también plantea el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición bajo supervisión internacional.

La propuesta fue presentada dos semanas atrás, en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, bajo los ejes de alto el fuego, liberación de rehenes, desmilitarización de Hamás y administración internacional de Gaza supervisada por Estados Unidos. Este jueves, según medios israelíes, el gabinete de Netanyahu dio luz verde al acuerdo, y la entrega de los rehenes podría concretarse entre el sábado y el lunes próximos, mientras Israel liberará a unos 2,000 prisioneros palestinos.

En Gaza, donde más de 65,000 personas han muerto en los dos últimos años, producto de la ofensiva del ejército israelí, también hubo celebraciones. “Estamos cansados; hemos esperado este día, el día del alivio de Dios”, dijo a DW Alaa Abd Rabbo, un desplazado que perdió su casa en Rafah. Otros, sin embargo, se muestran escépticos. “No hay paz sin justicia ni reconstrucción, y todavía hay hambre en cada familia”, señaló Mariam al-Khatib, voluntaria en un hospital de Deir al-Balah.

En Israel, se espera la visita de Trump en los próximos días. Las expectativas son tan altas como la incertidumbre. Horas antes de que se diera a conocer la noticia, el politólogo israelí Ely Karmon advertía que solo hay dos cosas que Trump puede lograr en el corto plazo: devolver a los 48 rehenes israelíes y normalizar la relación con Arabia Saudita”.

Ambos objetivos, afirma, están estrechamente vinculados. “Si liberan a los secuestrados y hay un alto el fuego permanente, está muy bien, pero la negociación más difícil será conciliar los intereses de Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes sobre el futuro del territorio gazatí”.

Karmon se reunió con un grupo de periodistas de distintos medios de América Latina, entre ellos La Prensa, en un hotel de Tel Aviv.