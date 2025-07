‘Tengo marcas visibles y el médico que me atendió puede dar fe’: representante Arielis Barría

La representante del corregimiento de Tocumen, Arielis Barría, reiteró este jueves que fue víctima de agresiones físicas por parte de agentes de la Policía Nacional durante una protesta ciudadana por falta de agua, ocurrida el pasado martes en horas de la noche.

En una conferencia de prensa celebrada en la sede de la junta comunal que dirige, mostró el informe médico que recibió tras ser trasladada al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. “El diagnóstico que me entregaron los médicos dice: traumatismo múltiples no especificado, aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infringido por otra persona. Además, indica impresión a fisura de escafoides en la muñeca”.

Barría aseguró que la Policía Nacional tiene ese mismo informe. “A mí me dieron una copia, pero la original se la llevó la unidad policial femenina que estuvo conmigo durante los exámenes”.

El asunto del informe surge a raíz de que el director de la Policía, Jaime Fernández, aseguró el pasado miércoles en conferencia de prensa que Barría no presentó fracturas.

“Me gustaría saber por qué”, dijo la representante de Tocumen para referirse al argumento de Fernández. “E incluso se me hizo una referencia para que dentro de dos semanas mi persona se atienda con una ortopeda”, narró.

“Yo estuve acompañada de muchos diputados, de algunos representantes, de mis abogados y en todo momento ellos vieron que a nosotros se nos entregaron las mismas copias. Así que el director de la policía tiene este mismo informe”, insistió.

Las dos versiones

Este medio pudo conocer sobre un informe de caso policivo (11:47 p.m. del 15 de julio) de la Caja de Seguro Social (CSS) el cual no confirma ninguna fractura, aunque documenta múltiples hematomas y signos de agresión física.

No obstante, otro informe, con fecha del 16 de julio, a la 1:22 a.m., difundido por la Junta Comunal de Tocumen, sí menciona una fractura del hueso escafoides (muñeca).

Ambos documentos coinciden en que hubo lesiones provocadas por terceros.

Sin embargo, Barría descartó que en este caso exista manipulación institucional.

Un toletazo en la cabeza

Barría, quien en las elecciones del 5 de mayo de 2024 resultó electa como una de las autoridades más jóvenes del país, con 22 años, relató que mientras intentaba mediar con los residentes para que abrieran la vía, recibió una agresión directa: “Lo que proceden a hacer una de las unidades es darme un toletazo aquí en la cabeza”.

Luego, en la estación policial, agregó: “Uno de los policías me ahorcó para que me dejara esposar. Tengo marcas visibles y el médico que me atendió puede dar fe de eso”.

Barría dijo que se negó a firmar un acta de buen trato que le presentaron en el hospital: “Sabía que si firmaba, no podría proceder legalmente. Por eso escribí que no estaba de acuerdo”.

Aseguró que no organizó la protesta, sino que acudió a pedido de un oficial de la zona: “La manifestación empezó mucho antes de que yo llegara. Yo fui a mediar y a buscar soluciones con el Idaan”.

Acción legal

En cuanto a las consecuencias institucionales del hecho, la representante afirmó: “Por supuesto, yo voy a proceder legalmente, pero quiero que se me identifique a las dos unidades que me agredieron físicamente”.

Afirmó que desde el incidente no ha sido contactada por ninguna autoridad del Ejecutivo ni de la Policía: “Lastimosamente, el director de la Policía ni el ministro de Seguridad se han contactado conmigo”.

Frente a las condiciones de vida en Tocumen, Barría explicó: “Esto no es un problema nuevo. Viene desde antes de que yo naciera. Pero no puede ser que tenga que ocurrir una agresión para que las instituciones actúen”.

Exigió una disculpa pública del director de la Policía Nacional y solicitó al director del Idaan, Rutilio Villarreal, que renuncie: “Lo que queremos es que la persona que está a cargo de la institución sea una persona que esté interesada en brindar una solución real, no paliativos”.

¿Dónde está Tocumen?

El corregimiento de Tocumen, ubicado al este de la Ciudad de Panamá, tiene una extensión aproximada de 64,8 km² y según los datos del Censo Nacional de 2023 cuenta con una población de 89,361 habitantes. Es el corregimiento más poblado del distrito y de los más densamente habitados, con una densidad superior a los 1 300 hab/km² . Según el Índice de Pobreza Multidimensional, Tocumen se encuentra entre los 10 corregimientos urbanos con mayor cantidad de personas en condición de pobreza en Panamá.

El exdiputado José Muñoz Molina, presidente del oficialista partido Alianza, ejerció el poder en la zona durante dos décadas.