Tensión diplomática no frena el viaje de diputados a Taiwán

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diez diputados panameños que se inscribieron para participar en el viaje oficial a Taiwán han ratificado su decisión de mantener el viaje en pie, a pesar de la polémica que ha generado, tanto a nivel internacional como interno.

Entre los diputados que han confirmado su participación están Betserai Richards de la bancada Seguimos y Eduardo Gaitán de la agrupación parlamentaria Vamos. Ambos parlamentarios defendieron la importancia de la misión y explicaron por qué consideran que es beneficioso para el país.

Richards, en particular, argumentó que Panamá no puede permitirse cerrar puertas en un contexto global donde las relaciones diplomáticas y las alianzas estratégicas juegan un papel crucial.

“En un mundo globalizado y competitivo, es importante buscar oportunidades. Taiwán ofrece avances en sectores como la industria naviera y la tecnología, y eso puede ser clave para Panamá”, señaló.

Además, subrayó que la visita no es una iniciativa improvisada, sino que se enmarca dentro de una invitación formal del parlamento taiwanés, a través de su grupo de amistad parlamentaria. Según la diputada, este tipo de misiones debe verse como un canal de diálogo que puede traer beneficios concretos al país, como lo ha sido en otros países.

Por su parte, Gaitán insistió en que el viaje no implica el uso de fondos públicos y que se están buscando nuevas perspectivas para el desarrollo de Panamá. “Es una oportunidad única de explorar ideas frescas para sectores clave de la economía, como la industria marítima”, comentó.

Lea aquí: Cancillería ‘rechaza de manera categórica’ presiones de la embajada China por viaje de diputados a Taiwán

Contexto geopolítico y político interno

El viaje a Taiwán ocurre en un momento sensible para la política exterior panameña. Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017 y estableció vínculos formales con la República Popular China, lo que redefinió su orientación internacional.

En este contexto, la embajada de China en Panamá expresó su preocupación por la visita de los diputados e incluso les pidió cancelar el viaje, al señalar que contraviene la política de “una sola China”, según la cual Beijing considera a Taiwán parte de su territorio y que Panamá reconoce oficialmente.

El tema generó una respuesta pública del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien dijo estar de acuerdo con el mensaje de la Cancillería panameña sobre rechazar cualquier intento de injerencia por parte de misiones diplomáticas. El diplomático afirmó que la embajada china “no debería estar involucrada en esos temas” internos y añadió que “aquí en Panamá hay democracia y las personas hacen sus propias decisiones”.

Por su parte, el Órgano Ejecutivo, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, ha reiterado que la política exterior del país se rige por principios de neutralidad y por el reconocimiento oficial de la República Popular China como su contraparte diplomática.