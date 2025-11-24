Tensión en el ITSE: rectora Milena Gómez es enviada de vacaciones, aparentemente forzadas

La junta directiva del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) envió a la rectora Milena Gómez a un período de vacaciones aparentemente forzadas, una decisión que sorprendió al personal y que ocurre en medio de versiones sobre supuestas presiones para que renuncie, algo que hasta ahora no ha sucedido.

La Prensa tuvo acceso a una nota de la Dirección de Recursos Humanos del ITSE, mediante la cual informó que Gómez inició oficialmente su período de vacaciones.

En su lugar fue designada como gerente educativa encargada Suzanne Saez, quien asumirá, desde la fecha del comunicado, todas las funciones y responsabilidades del cargo hasta el regreso de la titular.

La institución pidió a su personal brindar “apoyo y colaboración” a Saez durante este periodo y destacó la importancia de su liderazgo para garantizar la continuidad de los procesos académicos y de los proyectos institucionales.

EL ITSE tiene su sede en Tocumen. Archivo

Fuentes indicaron que las presiones comenzaron a aumentar con la discusión del presupuesto 2026. Incluso, recientemente fue destituido un asesor de Gómez, Mario Riega, y se informó que le solicitaron la renuncia hace dos meses.

Además, la entidad está siendo objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República.

La polémica

Como se recordará, durante la sustentación del presupuesto, el titular de Economía, Felipe Chapman, advirtió a la rectora sobre la situación financiera de la institución.

Milena Gómez, rectora del ITSE. Foto: Captura de pantalla

Chapman manifestó, en su momento, que el instituto “tiene una ejecución supremamente baja, una gestión administrativa que deja mucho de qué hablar” y que “podría lograr mejores resultados”. Añadió que la entidad ha perdido oportunidades de cooperación internacional por falta de ejecución.

No obstante, la rectora respondió que esos fondos no se han entregado. “Se ha dicho que nuestra ejecución es baja. ¿De dónde salen estas cifras? Resulta imposible medir una ejecución presupuestaria solo con base en el presupuesto ley; es necesario verificar el presupuesto disponible”, subrayó.

Gómez explicó que, a pesar de contar con un presupuesto ley de 69 millones de dólares para este año, cuatro retenciones practicadas por el MEF redujeron los fondos disponibles a poco más de 24 millones de dólares.

En el ITSE trabajan en el diseño de programas que se adapten a las realidades de la transformación digital de la educación y el mercado laboral. Archivo

La escogencia de Gómez

Tras un proceso de selección iniciado el 18 de mayo de 2021, el Consejo del ITSE aprobó la designación de Milena Gómez como rectora para el periodo 2021–2025.

Posteriormente, en junio de este año, el organismo aprobó un periodo adicional de cuatro años, lo que extendería su gestión hasta agosto de 2029.

El artículo 26 de la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017, que crea el ITSE, establece que el rector ocupará el cargo por un periodo de cuatro años y podrá ejercer un periodo adicional, previa aprobación del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo del ITSE está conformado por nueve miembros que representan tanto al Gobierno como a los sectores productivos del país.

En su estructura participan delegados del Ministerio de la Presidencia, de la Universidad Tecnológica de Panamá y de los ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Laboral, y Economía y Finanzas.

A ellos se suman cuatro representantes del sector privado, designados según las áreas que impulsa el instituto: construcción; industria y aeronáutica; logística y negocios; y hotelería y turismo.

En las sesiones del Consejo también intervienen, con derecho a voz pero sin voto, representantes de la Contraloría General de la República y del equipo educativo del ITSE, así como organizaciones no gubernamentales vinculadas a la educación técnica cuando son invitadas por el órgano directivo.

Actualmente, Gabriel Diez hijo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), ocupa también la presidencia del Consejo Directivo del ITSE.