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    Diplomacia parlamentaria

    Tercer grupo de diputados viajó a Taiwán por invitación de ese gobierno

    La delegación se reunirá con la vicepresidenta taiwanesa Bi-khim Hsiao en medio del debate sobre las relaciones de Panamá con China.

    Eliana Morales Gil
    Tercer grupo de diputados viajó a Taiwán por invitación de ese gobierno
    Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    Un tercer grupo de diputados de la Asamblea Nacional partió a Taiwán para atender una invitación del gobierno de ese país entre el 6 y el 10 de julio.

    +info

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    Se trata de legisladores de distintas fracciones parlamentarias. Roberto Zúñiga, Luis Duke y Lenín Ulate, de parte de Vamos. Por el Partido Panameñista viajó Medín Jiménez, mientras que Gertrudis Rodríguez y Orlando Carrasquillas, de Cambio Democrático, completan el grupo.

    Tercer grupo de diputados viajó a Taiwán por invitación de ese gobierno
    Los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke, de Vamos, junto a Manuel Cohen, de Cambio Democrático. LP/Elysée Fernández

    En un comunicado divulgado por los diputados de Vamos, se aseguró que renunciaron al uso de viáticos y del pasaporte diplomático, por lo que, según afirman, el viaje no representa ningún gasto para el Estado.

    Durante la visita, los legisladores sostendrán encuentros con la vicepresidenta Bi-khim Hsiao, el canciller Lin Chia-lung y el presidente del Yuan Legislativo, Han Kuo-yu. La agenda incluye, además, visitas a proyectos de cooperación en tecnología, salud, puertos e infraestructura.

    Nueve décadas de relaciones

    Panamá y Taiwán sostuvieron relaciones diplomáticas por más de nueve décadas, hasta junio de 2017, cuando el gobierno de Juan Carlos Varela rompió con Taipéi para establecer relaciones con la República Popular China, que reclama la isla como parte de su territorio y rechaza los contactos oficiales de otros gobiernos con las autoridades taiwanesas.

    La delegación compartió cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que explican que Taiwán se mantiene como el mayor inversionista asiático en Panamá y uno de los principales orígenes de inversión extranjera directa del país. El comunicado añade que en 2025 Taiwán fue el segundo mercado de destino más importante para las exportaciones panameñas, con un valor cercano a los $93 millones.

    Tercer grupo de diputados viajó a Taiwán por invitación de ese gobierno
    Palacio Legislativa. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Los diputados justificaron el viaje en la necesidad de diversificar las fuentes de la economía panameña y explorar alianzas en sectores de alto valor agregado, como los semiconductores, industria en la que Taiwán es líder mundial. Argumentaron que más de 100 países mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular China y, al mismo tiempo, sostienen vínculos comerciales con Taiwán a través de oficinas de representación.

    “Panamá, como nación soberana, tiene tanto el derecho como la responsabilidad de aprovechar la relación histórica que construyó con el pueblo taiwanés, sin que ello contradiga sus relaciones diplomáticas actuales”, se lee en el comunicado.

    Los diputados reafirmaron su compromiso de explorar “todas las vías posibles” para atraer inversión, tecnología y cooperación que “beneficien directamente a los panameños”.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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