Tercera ausencia: directivo de la ACP elude a los diputados por el caso del Cuarto Puente

La Comisión citó a Jorge González para que aclare un presunto conflicto de interés por su consultoría en el proyecto del Cuarto Puente.

El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, y el miembro de esa instancia, Jorge Luis González, no comparecieron este 24 de febrero ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional de Panamá.

La Comisión solicitó la comparecencia tanto de Icaza como de González, especialmente para que este último aclare un presunto conflicto de interés vinculado a su participación como consultor en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal y a los trabajos que habría realizado entre 2020 y 2021.

Los diputados buscan determinar si existió alguna incompatibilidad entre sus funciones en la junta directiva de la entidad canalera y sus actividades profesionales relacionadas con una de las obras de infraestructura más relevantes del país.

La excusa

No obstante, a través de una misiva enviada a la comisión, se notificó que el portavoz oficial de la junta directiva de la ACP es su presidente, por lo que corresponde a Icaza atender los requerimientos de esa instancia.

Sin embargo, se alegó que “recientes acontecimientos”, derivados de un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, exigían su atención prioritaria, razón por la cual se solicitó reprogramar la comparecencia ante la Asamblea.

La carta fue suscrita por Annette Davis, directora ejecutiva y secretaria de la junta directiva de la ACP, quien reiteró las “seguridades de su distinguida consideración” y formalizó la petición de una nueva fecha.

Esta sería la tercera ocasión en que la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal solicita la comparecencia de González; sin embargo, el directivo no ha acudido al llamado, situación que generó malestar en el pleno.

El malestar

El presidente de la comisión, José Pérez Barboni, advirtió que no se trataba únicamente de la ausencia en sí, sino de la acumulación de excusas frente a un cuestionario previamente aprobado. Aunque reconoció la coyuntura nacional tras la salida de Panama Ports Company y la transición en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, insistió en que la Asamblea merece respuestas sobre asuntos puntuales.

Entre esos temas figura el posible conflicto de interés relacionado con la participación de un miembro de la junta directiva de la ACP en trabajos vinculados a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal. Para los comisionados, la comparecencia no atañe exclusivamente al ministro, sino también a la obligación institucional de rendir cuentas sobre la actuación de sus directivos.

Por su parte, el diputado oficialista Jamis Acosta reconoció que la nota fue emitida oportunamente por la comisión, aunque admitió que la comunicación no se entregó en el momento debido. Sostuvo que el país atraviesa una situación compleja en torno a los puertos y que las autoridades están concentradas en mantener la operatividad y reducir riesgos, lo que —a su juicio— da coherencia a la excusa presentada.

En contraste, la diputada de la coalición Vamos, Yamilreliz Chong, cuestionó la reiteración de ausencias de altos funcionarios del Ejecutivo ante la Asamblea. Afirmó que se ha vuelto frecuente que se posterguen comparecencias bajo distintos argumentos y subrayó que rendir cuentas ante el Legislativo no debe considerarse un trámite secundario.

Eterna citación

González fue invitado por primera vez el 2 de octubre de 2025 y se reiteró la solicitud de comparecencia para el 31 de octubre del mismo año; no se presentó en ninguna de esas ocasiones.

El alto directivo de la ACP fue señalado por el medio digital Contrapeso de ofrecer sus servicios como consultor a la empresa china China Harbour Engineering Company (CHEC), integrante del Consorcio Panamá Cuarto Puente, por un pago de 13 mil dólares mensuales, con el fin de “agilizar procesos” en el Ejecutivo y el Legislativo, además de coordinar una “sala de crisis”.

Las citaciones de la comisión legislativa a González se realizan a través del ministro de Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la ACP, José Ramón Icaza.