‘Tiene la competencia y la experiencia’: el diputado Saldaña justifica su voto por Omar Castillo

Carlos Saldaña reaccionó enseguida con una frase que intentó marcar distancia del castigo interno: “Votar en conciencia no es traicionar principios, es ejercer el mandato que la ciudadanía confió a cada diputado”.

Así respondió el diputado del circuito 4-1, miembro de la bancada independiente Vamos, después de que la coalición abriera un proceso en su contra por apoyar a Omar Castillo como subcontralor general de la República.

Carlos Saldaña, diputado del circuito 4-1. Foto: Tomada de la cuenta de Carlos Saldaña en Instagram.

La disputa

La fricción se vivió en vivo y en directo. El exdiputado Juan Diego Vásquez, presidente de la agrupación política, llevó el desacuerdo a su cuenta de X: “La Contraloría no es un ente para hacer política, ni para presionar a los enemigos. Es un ente creado para fiscalizar al gobierno”.

Vásquez calificó como un “sin sentido” respaldar “al RECOMENDADO del gobierno” y anunció una medida inmediata: solicitó al jefe de bancada, Roberto Zúñiga, suspender a Saldaña de todas las actividades mientras la directiva se reúne y delibera.

Si tu conciencia te hace ver como bueno profundizar la situación actual de la Contraloría te la respeto. Eres Diputado, eso no cambia hasta 2029, pero nuestros valores evidentemente no son iguales. Hagamos política en equipos distintos. Yo sé que prometí en David en tu campaña. https://t.co/7pqnMrdHcq — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) January 28, 2026

Cerró con una frase rotunda, muy a su estilo: “Quien no comparte los valores de la Coalición no pertenece en este equipo”.

La disputa interna se incubó el miércoles 28 de enero, cuando el pleno de la Asamblea Nacional escogió a Omar Castillo Rodríguez como nuevo subcontralor con 46 votos a favor.

Omar Castillo, nuevo subcontralor de la República.

El otro aspirante, Eustorgio Otero Castillo, recibió cuatro votos, mientras 16 diputados optaron por la abstención. En el pleno legislativo, Castillo defendió su perfil: “Mi trayectoria de muchos años en el sector público me brindó la oportunidad de conocer desde sus entrañas el comportamiento y manejo de las entidades gubernamentales”.

La Comisión de Credenciales había enviado al pleno una lista de 11 candidatos de 21, que cumplieron con los requisitos constitucionales. Sin embargo, dentro de Vamos surgieron reparos. La diputada Janine Prado cuestionó el trámite en la comisión y denunció que no se reconocieron títulos a otros aspirantes. La bancada, ante ese escenario, no presentó candidato propio.

El polémico pasado de Castillo

Castillo llegó al cargo con antecedentes que arrastran polémica. En 2014, época en que fue electo diputado por el circuito 2-1, Coclé, el Tribunal Electoral ordenó nuevas elecciones en esa zona tras una impugnación vinculada al uso de recursos públicos en campaña.

Después de una audiencia, los magistrados concluyeron en un falló que “sí se violó la libertad y honradez del sufragio popular” por el “comprobado uso de fondos y recursos públicos”. En ese proceso se mencionó el manejo de becas del Ifarhu por $141 mil 38. Castillo ocupó cargos clave en el Ministerio de Economía y Finanzas durante la administración Ricardo Martinelli (2009-2014), como jefe de presupuesto y viceministro de Finanzas.

Un día después del pronunciamiento de Vásquez, Saldaña explicó su voto en una emisora de Chiriquí. Se enfocó en el mérito profesional del nuevo subcontralor. No profundizó en los compromisos que adquirió cuando decidió unirse a la coalición Vamos. “Quien a mi criterio tenía la competencia y la experiencia para el cargo, era el licenciado Omar Castillo”, afirmó. Aseguró que actuó “responsablemente” y que desde el inicio advirtió que apoyaría a cualquier figura que considerara idónea.

Saldaña también relató cómo se enteró de su suspensión: “Me enteré vía tuit de la decisión”. Confirmó el efecto inmediato de la medida: no asistirá a reuniones de bancada ni participará en decisiones internas mientras espera el veredicto de la junta directiva. “Por ahora lo que hay es que estoy suspendido”, resumió.

El diputado intentó bajar el tono del choque, pero dejó claro el desacuerdo de fondo. “Esto es democracia. Tenemos que respetarnos cuando no estemos de acuerdo en cómo ejercer el voto”, afirmó.

La Prensa intentó obtener una entrevista con Saldaña pero su encargada de prensa comunicó que “el diputado no daría más declaraciones”.