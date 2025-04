Tito Afú acusa al Gobierno de engañarlo: ‘A mí no me han dado ningún nombramiento’

El diputado de Cambio Democrático (CD), Carlos ‘Tito’ Afú, exigió a gritos, regaños y palabras subidas de tono puestos de trabajo en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Montó la escena en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, de la cual forma parte y a la que acuden los funcionarios para pedir traslados de partidas.

El reclamo fue directo al ministro de Vivienda, Jaime Jované, mientras solicitaba el movimiento de tres partidas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto. La acusación sugiere un intercambio de favores: designaciones a cambio de recursos.

“Me han tenido engañado. Porque aquí nombraron a 12, coño, y a mí no me han nombrado a nadie”, expresó, visiblemente molesto, el diputado de la provincia de Los Santos.

Afú criticó que, mientras otros han conseguido múltiples nombramientos, su única solicitud para la contratación de un albañil no ha sido atendida. “Aquí se lo di (la hoja de vida), y no han sido capaces de nombrarme a nadie. Estoy sentido, bien sentido en mi corazón, porque esto no puede ser”, reclamó.

El legislador también acusó al gobierno de engañarlo con falsas promesas de nombramientos y reclamó que se designó a un director y un ingeniero en el Miviot sin que sus recomendaciones fueran consideradas.

Se trata del mismo diputado que, en el año 2002, cuando militaba en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), confesó haber recibido 6 mil dólares a cambio de su voto para la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, por medio del cual se desarrollaría el Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), en Colón.

Mientras Afú se quejaba el pasado jueves 3 de abril de 2025, finalmente se aprobaron tres traslados de partidas por un total de $26.7 millones para el Miviot para financiar el programa Techos de Esperanza, el pago de vigencias expiradas y otros compromisos de la cartera.

Jované evitó confrontaciones y no respondió a los reclamos de Afú. Pero el diputado insistía: “Gracias, presidente, no quiero ni que me contesten, estoy arrecho”, sentenció.

Desde el año pasado, en octubre del 2024, Afú ha estado pidiendo nombramientos en distintos cargos públicos en su provincia de Los Santos.

En esa ocasión, el diputado aseguró que quería comprar las bolsas navideñas que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entrega en el mes de diciembre para regalárselas a “la gente que me ha ayudado a caminar y a quienes no los he podido nombrar”.

Al entrar la nueva administración del Miviot, en julio pasado, se retiró de su planilla a 2,753 personas tras detectar irregularidades como exceso de personal, duplicidad de funciones y empleados que no estaban laborando.