Títulos bajo la lupa: Unachi consulta si cuatro docentes deben devolver salarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La revisión de títulos de la American Andragogy University y la Atlantic International University también dio paso a una investigación penal.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) solicitó el mes pasado un criterio a la Procuraduría de la Administración para determinar si cuatro docentes, cuya categoría de profesores a tiempo completo fue recomendada para revocarse tras una revisión de sus títulos académicos, debían devolver el excedente salarial percibido desde agosto de 2025.

No obstante, la Procuraduría de la Administración se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo de la consulta y remitió el asunto a las autoridades competentes en materia de fiscalización de fondos públicos.

La controversia surge de la revisión de títulos expedidos por la Atlantic International University y la American Andragogy University, proceso que estuvo a cargo de una comisión especial creada por el Consejo General Universitario en agosto de 2024.

Tras evaluar las acreditaciones presentadas por varios docentes, la comisión recomendó retirar la categoría de profesor a tiempo completo a cuatro de ellos, al considerar que las credenciales utilizadas para obtener ese estatus no cumplían con los requisitos establecidos por la universidad.

Gráfica

Recuperación de recursos

Con esa recomendación sobre la mesa, el rector interino, Pedro González Beermann, elevó la consulta a la Procuraduría para determinar si era legal exigir el reintegro de los salarios percibidos por encima de la categoría que ahora se cuestiona. La administración universitaria buscaba establecer si procedía recuperar esos recursos, pese a que los docentes cumplieron, durante ese período, con la carga académica y las funciones correspondientes a su nombramiento.

La respuesta de la Procuraduría, fechada el 11 de junio de 2026, no resolvió esa interrogante. La procuradora de la Administración, Gretel Villalaz de Allen, explicó que la Unachi incumplió un requisito previsto en la Ley 38 de 2000, que obliga a las instituciones públicas a acompañar este tipo de consultas con el criterio jurídico previo de su departamento legal.

Además, la Procuraduría precisó que la decisión sobre un eventual reintegro de salarios y el manejo de recursos públicos no forma parte de sus atribuciones. De acuerdo con el pronunciamiento, esa competencia corresponde a la Contraloría General de la República y a la jurisdicción de Cuentas, entidades facultadas para determinar si existió una afectación al patrimonio del Estado y si procede reclamar la devolución de los fondos.

Procuradora, Grettel Villalaz. Cortesía/Procuraduría de la Administración

El pronunciamiento deja ahora a la Unachi ante la decisión de presentar la consulta a las instancias competentes o asumir las implicaciones administrativas de las categorizaciones otorgadas en años anteriores.

Otras investigaciones

La revisión de los títulos expedidos por la American Andragogy University y la Atlantic International University no solo ha generado consecuencias administrativas dentro de la Unachi, sino que también dio paso a una investigación penal.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, mantiene abiertas diligencias para determinar si docentes y funcionarios administrativos utilizaron esas credenciales para obtener ascensos, reclasificaciones, nombramientos o mejoras salariales dentro de la institución. La pesquisa abarca más de un centenar de diplomas obtenidos en ambas universidades.

El procurador, Luis Carlos Gómez, a su llegada a la Unachi. Archivo

Como parte de la investigación, el Ministerio Público solicitó a la Unachi información sobre los funcionarios que presentaron títulos de esas universidades, los expedientes de homologación y reconocimiento, las actuaciones de las comisiones evaluadoras y los beneficios laborales o económicos que pudieron derivarse de esos estudios.

Las pesquisas han cobrado relevancia debido a que ambas universidades no cuentan con acreditación institucional reconocida por organismos acreditadores avalados por el Departamento de Educación de Estados Unidos o por el Council for Higher Education Accreditation, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de esas credenciales en procesos de promoción académica.

Las diligencias se intensificaron el 15 de mayo de 2026, cuando Gómez Rudy encabezó una inspección en la sede de la Unachi para recabar documentación relacionada con el caso.