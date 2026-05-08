Mulino asiste a toma de posesión en Costa Rica con delegación enfocada en seguridad y comercio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Previo al acto de la toma de posesión de Laura Fernández, el mandatario panameño destacó el fortalecimiento de la cooperación y desarrollo comercial bilateral.

El presidente José Raúl Mulino, llegó este viernes 8 de mayo a San José, Costa Rica, donde manifestó su intención de fortalecer los lazos bilaterales con el vecino país, donde participará de la ceremonia de toma de posesión la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado.

“Estoy muy contento de participar en este cambio de mando democrático en Costa Rica, con nuestros vecinos y queridos amigos, con el ánimo de fortalecer y seguir trabajando unidos, como buenos vecinos que somos, en todo el progreso, no solo de nuestros pueblos, sino de nuestra zona fronteriza y de todo el desarrollo comercial que tenemos en buena vista con este querido país”, señaló el mandatario, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

“Muy contento de participar en este cambio de mando democrático, fortaleciendo el trabajo conjunto como buenos vecinos por el progreso de nuestros pueblos, la zona fronteriza y el desarrollo comercial con Costa Rica”, afirmó el presidente Mulino a su llegada.



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La delegación panameña incluyó al canciller Javier Martínez Acha, así como a los ministros Frank Ábrego, de Seguridad, y Julio Moltó, de Comercio e Industrias.

La composición de este equipo sugiere que, más allá de la ceremonia, el Gobierno panameño busca avanzar en temas clave de seguridad regional, desarrollo fronterizo y especialmente en el ámbito del comercio y el intercambio económico.

Panamá busca normalizar el comercio tras años de tensiones por el bloqueo de plantas lácteas y cárnicas costarricenses, un conflicto que incluso llegó a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue recibido hoy con honores al llegar a la ciudad de San José, Costa Rica, para participar en la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado, evento al que también asisten otros 8 jefes de… pic.twitter.com/zTpfT70wY6 — La Prensa Panamá (@prensacom) May 8, 2026

Mulino se une así a otros ocho jefes de Estado que asisten a la toma de posesión, en un escenario que servirá para reafirmar alianzas estratégicas en Centroamérica frente a los retos compartidos de desarrollo y estabilidad.

El mandatario panameño llegó a San José junto a una delegación de alto nivel para participar en el traspaso de mando y reforzar la agenda comercial y de seguridad fronteriza.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aterrizó este mediodía en la capital costarricense para asistir a la ceremonia oficial de investidura de Laura Fernández Delgado como nueva presidenta de Costa Rica.

A su llegada, Mulino fue recibido con honores de Estado, marcando el inicio de una visita oficial que busca consolidar la histórica relación de vecindad entre ambos países.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el mandatario destacó la importancia de este proceso democrático para la región. “Estoy muy contento de participar en este cambio de mando. Venimos con el ánimo de fortalecer y seguir trabajando unidos como buenos vecinos en el progreso de nuestros pueblos”, afirmó Mulino, haciendo especial énfasis en el desarrollo de la zona fronteriza y el dinamismo comercial que une a las dos naciones.

A Mulino lo acompañó el canciller Javier Martínez Acha, el ministro de Seguridad Frank Ábrego y el ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó.

La composición de este equipo sugiere que, más allá de la ceremonia, el Gobierno panameño busca avanzar en temas clave de seguridad regional e intercambio económico.

Mulino se une así a otros ocho jefes de Estado que asisten a la toma de posesión, en un escenario que servirá para reafirmar alianzas estratégicas en Centroamérica frente a los retos compartidos de desarrollo y estabilidad.