Transición en la Contraloría: Solís justifica opacidad; Flores aboga por ‘disipar’ dudas sobre escándalos

El primer encuentro de transición entre el contralor saliente, Gerardo Solís, y su sucesor, Anel Flores, dejó entrever los detalles de lo que será la nueva administración.

Mientras Solís defendió su cuestionada gestión al frente de la Contraloría General de la República—ocultando la identidad de los beneficiarios de los auxilios económicos y evitando investigar la descentralización paralela—Flores se comprometió a esclarecer ambos temas, aunque advirtió que lo hará bajo ciertas condiciones, incluyendo la advertencia de que no hará juicios mediáticos.

A cuatro meses de dejar el cargo, Solís subrayó que la crítica sobre el uso de los fondos de la descentralización surgió el año pasado en medio de una campaña política.

“Yo creo que todos los seres humanos merecen respeto. Y las autoridades de los gobiernos locales, la gran mayoría, han rendido cuentas. En la etapa de examen se determina si hay corrección o incorrección”, acotó.

Este lunes se realizó la primera reunión de transición entre el contralor general de la República, Gerardo Solís, y su reemplazo, Anel ‘Bolo’ Flores.

Al terminar la reunión, el contralor Solis atendió preguntas de los medios de comunicación.

https://t.co/1w8y7NtZOD pic.twitter.com/NabC0Tvnbx — La Prensa Panamá (@prensacom) September 2, 2024

Según el contralor, si se detecta que hay incorrección en los datos, estos pasan a la etapa de auditoría, y allí no se puede esconder nada, porque todo se realiza a través de cheques registrados en los sistemas informáticos del Banco Nacional.

“Así que, si alguno hizo algo malo, eso va a salir. Pero los cientos de auditorías correctas no se hacen a trompicones, ni atropelladas, ni aceleradamente. Merece respeto quien está siendo auditado. Él tiene que tener la oportunidad de la legítima defensa en una auditoría para poder hacer sus descargos”, dijo.

Auxilios económicos

Sobre el escándalo de los auxilios económicos, también indicó que surgió en mayo de 2023, en plena campaña política.

Así defendió su manejo en este tema: “Hubo quienes, con razón o sin razón, con derecho o sin derecho, intentaron desprestigiar a jóvenes estudiantes para sacar provecho político. Y parece que les resultó”, puntualizó.

Además, manifestó que la responsabilidad de la transparencia en la publicación de la información no radica en la Contraloría. “Entiendo que mucha gente quería esa información en la campaña política para usarla y hacer daño político. Pero como contralor, nosotros no manejamos esta entidad de manera política, la manejamos de manera técnica”, acotó.

"Se tiene que saber, ese es dinero público mal manejado y mal administrado", señala el presidente José Raúl Mulino sobre la publicación del listado de beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu.

Como se recordará, la Contraloría ocultó más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Reforma a la ley de la Contraloría

Otro de los temas más cuestionados durante la administración de Solís fue la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría.

Dichas modificaciones han permitido el uso discrecional de millonarias partidas del presupuesto nacional sin la debida fiscalización, resultando en escándalos como los “auxilios económicos” y la “descentralización paralela”.

No obstante, el contralor saliente señala que las personas que han cuestionado la reforma a la ley de la Contraloría lo han hecho “desde la falacia”.

“Esperemos a que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo, y tendremos que respetar y obedecer eso”, dijo Solís, debido a que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta reforma.

Nuevo contralor

Por su parte, Flores mencionó que sí se van a investigar los casos, pero no permitirán que se utilice una investigación para dañar reputaciones sin que la persona investigada tenga la oportunidad de presentar su defensa ante los cargos que le puedan imputar.

Para @Okideobaldia, Directora Ejecutiva de @LibertCiudadana, dijo que “el nuevo contralor tendrá retos gigantescos”.



La petición es que se investigue la utilización de fondos en el gobierno pasado en casos como los auxilios económicos y la descentralización paralela. — Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) September 2, 2024

“Tengan la seguridad de que aquí no servimos para tapar a nadie. Se harán las investigaciones y auditorías necesarias para tener un caso real y no mediático”, apuntó.

En lo referente a la reforma a la ley de la Contraloría, dijo que habrá que esperar a ver qué decide la Corte. Sin embargo, aclaró que ya tiene una mesa de trabajo con varias bancadas, analizando los diferentes artículos.

“Vamos a hacer una mesa de trabajo para revisar cuáles ameritan cambios o no. Si es necesario derogar algunos artículos, estamos muy dispuestos. Yo mencioné en mi discurso que, por ejemplo, la discrecionalidad en el tema de cerrar o abrir investigaciones no es necesaria. Creo que la discreción no debe competir a una sola persona”, manifestó.

Además, informó que mantienen conversaciones con autoridades del Ifarhu sobre el tema de los auxilios económicos y que están a la espera de una reunión con Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional para la Descentralización, con el fin de asignar más personal, si es necesario, en las investigaciones que llevan a cabo ambas instituciones.

“La idea es levantar la imagen y disipar las dudas de la ciudadanía. Esto no es un tema en el que vamos a tapar a nadie”, acotó.