Panamá, 02 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Transmisión en vivo - Instalación de nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional

    Redacción de La Prensa
    Transmisión en vivo - Instalación de nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional
    Este 2 de enero se inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. LP Alexander Arosemena

    La Asamblea Nacional instala este viernes 2 de enero de 2026 el nuevo período de sesiones ordinarias, acto que contará con un mensaje a la Nación del presidente de la República, José Raúl Mulino, en el que rendirá cuentas de su gestión y expondrá las prioridades de su gobierno para el nuevo año.

    Con 18 meses en el poder —seis correspondientes a 2024 y su primer año completo cerrado el 31 de diciembre de 2025—, Mulino ofrecerá un balance de su administración en un contexto marcado por debates clave sobre justicia, la situación de la mina, las finanzas públicas y reformas estructurales aún pendientes.

    El discurso presidencial se dará ante el pleno legislativo y será uno de los momentos centrales de la jornada, al definir la hoja de ruta del Ejecutivo en medio de un escenario político y económico que continúa generando expectativas y cuestionamientos a nivel nacional.

    La instalación del período de sesiones ordinarias también marca el inicio formal del trabajo legislativo de 2026, en el que los diputados deberán abordar proyectos y decisiones de alto impacto para el país.

    La transmisión en vivo de este acto podrá seguirse a través de La Prensa, su canal de YouTube y todas sus redes sociales, así como en Radio Red.

    Redacción de La Prensa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía. Leer más