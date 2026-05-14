Panamá, 14 de mayo del 2026

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    MINUTO A MINUTO

    Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal

    Martha Vanessa Concepción
    14 may 2026 - 01:15 PM
    Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal
    Presidente José Raúl Mulino, en Panamá Norte. LP José González Pinilla

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, llevó a cabo este jueves 14 de mayo su conferencia semanal.

    La actividad se realizó previo a la inauguración del Anillo Hidráulico de Panamá Norte en el Guarumal, corregimiento de Caimitillo (Panamá Norte).

    Siga aquí la transmisión en vivo y el minuto a minuto de sus declaraciones.

    Concluye el periodo de preguntas a Mulino. La inseguridad, las quejas por la falta de agua y los posibles cambios en el Gabinete fueron algunos de los temas abordados por el presidente.

    Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal
    Mulino asegura que no habrá cambios en el Gabinete por ahora. LP Alexander Arosemena

    El panorama de crecimiento económico para Panamá es bueno, señala el ministro Felipe Chapman. “Nos coloca entre los primeros lugares del continente americano con perspectivas de mejor crecimiento”, indica.

    El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, interviene en la conferencia semanal y consulta sobre el crecimiento económico proyectado para el próximo año y las plazas de empleo que se esperan generar. “Viene el gol”, bromea Mulino, quien le pasa la palabra al ministro Felipe Chapman (Economía y Finanzas).

    En este momento se anuncian distintos proyectos que se llevan adelante en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, de donde es oriundo el presidente Mulino.

    Aquí, parte de las declaraciones de Antonio Manuel Tercero González, director general del Idaan, en la conferencia.

    “Nos toca apoyar a la ciudadanía en materia de seguridad, dotar de equipo y tecnología y estamos haciendo un esfuerzo con las autoridades del Sistema Penitenciario para reforzar la acción dentro de las cárceles donde saben que hay toda una estructura montada para organizar desde allí asesinatos y tumbes”, señala Mulino.

    El presidente dice que pedirá un nuevo informe, más actual, sobre la seguridad en el país. Sin embargo, afirma que por más policías que se asignen a las calles, eso no impedirá las peleas entre pandillas.

    La Prensa le pregunta al presidente Mulino sobre la relación del Ejecutivo con el Órgano Legislativo.

    “La relación con Jorge Herrera [diputado presidente de la Asamblea Nacional] ha sido buena. Ellos allá, nosotros acá... como debe ser”, dice.

    “El agua no se improvisa, estos proyectos toman tiempo”, dice Mulino, quien dijo que entiende a quienes no tienen este recurso aún.

    Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal
    Antonio Manuel Tercero González, director general del Idaan. LP Alexander Arosemena

    El mandatario pidió que el tema no se maneje de forma política. “Hacer política con estos temas no me pega a mí, no le pega a mi Gobierno, le pega al corazón mismo de los que están pasando el problema”, comenta.

    Por su parte, el ministro de Economía, Felipe Chapman, destaca que la incorporación de estándares promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permitirá fortalecer las instituciones del país y hacerlas más robustas. Explica que, aunque no existe la obligación de adoptar todos los estándares globales, cada nación puede seleccionar aquellos que mejor se ajusten a su realidad y necesidades.

    “Estar en a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos abre puertas”, afirma el gobernante. “Hay países vecinos y del primer mundo que están allí también”, añade.

    Mulino afirma que el aumento de la planilla estatal responde a nuevas escuelas, hospitales y mayor demanda de seguridad, y no a “botellas”.

    Sobre la crisis en la Universidad Autónoma de Chiriquí: “Esperemos que así sea, vamos a ver qué dice la ministra de Educación”, comenta Mulino sobre una posible salida de Etelvina Medianero de Bonagas al frente de la rectoría de la Unachi.

    Empieza el periodo de preguntas. Le hacen la consulta al presidente sobre posibles cambios en el Gabinete.

    Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal
    Invitados al acto de inauguración del Anillo Hidráulico Norte. LP Alexander Arosemena

    “Aquí se evalúa todos los días. Yo estoy cómodo con el equipo. No hay cambio de Gabinete, por ahora”, contesta.

    José Raúl Mulino, a su llegada al acto oficial, resalta que la obra que será inaugurada este jueves beneficiará a más de 200 mil panameños.

    A continuación, imágenes del sitio donde hoy se realiza la conferencia semanal del presidente Mulino.

    Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal
    Inauguración del Anillo Hidráulico de Panamá Norte. LP Alexander Arosemena
    Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal
    Inauguración del Anillo Hidráulico de Panamá Norte. LP Alexander Arosemena

    Ya pronto dará inicio al acto oficial que se efectúa la mañana de este jueves en el área de Guarumal.

    Martha Vanessa Concepción

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