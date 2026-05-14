Mulino descarta cambios en el Gabinete y habla sobre agua y seguridad en la conferencia semanal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llevó a cabo este jueves 14 de mayo su conferencia semanal.

La actividad se realizó previo a la inauguración del Anillo Hidráulico de Panamá Norte en el Guarumal, corregimiento de Caimitillo (Panamá Norte).

Siga aquí la transmisión en vivo y el minuto a minuto de sus declaraciones.

El panorama de crecimiento económico para Panamá es bueno, señala el ministro Felipe Chapman. “Nos coloca entre los primeros lugares del continente americano con perspectivas de mejor crecimiento”, indica.

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, interviene en la conferencia semanal y consulta sobre el crecimiento económico proyectado para el próximo año y las plazas de empleo que se esperan generar. “Viene el gol”, bromea Mulino, quien le pasa la palabra al ministro Felipe Chapman (Economía y Finanzas). El alcalde Mayer preguntó por el crecimiento económico y las oportunidades laborales. El ministro Felipe Chapman respondió que los organismos internacionales muestran fuerte optimismo por Panamá, reflejado en menores costos de financiamiento y mayor confianza inversionista.… pic.twitter.com/BplBNzpwm2 — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

En este momento se anuncian distintos proyectos que se llevan adelante en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, de donde es oriundo el presidente Mulino.

Aquí, parte de las declaraciones de Antonio Manuel Tercero González, director general del Idaan, en la conferencia. Antonio Tercero, director del IDAAN, informó que la licitación para rehabilitar y ampliar la planta Roberto Reyna en Chitré está en su etapa final y que, una vez se dé la orden de proceder, se iniciarán de inmediato los trabajos prioritarios en la toma de agua cruda y en la… pic.twitter.com/LDcdy3vxvg — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

“Nos toca apoyar a la ciudadanía en materia de seguridad, dotar de equipo y tecnología y estamos haciendo un esfuerzo con las autoridades del Sistema Penitenciario para reforzar la acción dentro de las cárceles donde saben que hay toda una estructura montada para organizar desde allí asesinatos y tumbes”, señala Mulino. Presidente Mulino pidió un informe detallado sobre las medidas cautelares en medio de la creciente inquietud por la inseguridad, afirmando que la violencia entre pandillas ligada al narcotráfico escapa al control directo del Gobierno.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/hwdPNHKCsO — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

El presidente dice que pedirá un nuevo informe, más actual, sobre la seguridad en el país. Sin embargo, afirma que por más policías que se asignen a las calles, eso no impedirá las peleas entre pandillas.

La Prensa le pregunta al presidente Mulino sobre la relación del Ejecutivo con el Órgano Legislativo. “La relación con Jorge Herrera [diputado presidente de la Asamblea Nacional] ha sido buena. Ellos allá, nosotros acá... como debe ser”, dice. Mulino afirmó que mantiene una buena relación de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, basada en el respeto a la separación de poderes. https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/W3iuDb0lj5 — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

“El agua no se improvisa, estos proyectos toman tiempo”, dice Mulino, quien dijo que entiende a quienes no tienen este recurso aún. Antonio Manuel Tercero González, director general del Idaan. LP Alexander Arosemena El mandatario pidió que el tema no se maneje de forma política. “Hacer política con estos temas no me pega a mí, no le pega a mi Gobierno, le pega al corazón mismo de los que están pasando el problema”, comenta.

Por su parte, el ministro de Economía, Felipe Chapman, destaca que la incorporación de estándares promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permitirá fortalecer las instituciones del país y hacerlas más robustas. Explica que, aunque no existe la obligación de adoptar todos los estándares globales, cada nación puede seleccionar aquellos que mejor se ajusten a su realidad y necesidades. El ministro Felipe Chapman afirmó que sumarse a la OCDE es una decisión pensada para el mediano y largo plazo, orientada a fortalecer la institucionalidad del país y mejorar áreas clave como la educación.



Explicó que los estándares globales ofrecen herramientas para preparar… pic.twitter.com/U0jINYoHRB — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

“Estar en a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos abre puertas”, afirma el gobernante. “Hay países vecinos y del primer mundo que están allí también”, añade. El presidente José Raúl Mulino explicó que unirse a la OCDE mejorará la imagen y el rating país, impulsará la inversión y abrirá nuevas oportunidades internacionales. Recordó que inició el proceso tras su visita a Emmanuel Macron en París y que es un trámite largo que podría no… pic.twitter.com/F9hmx5JoeP — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

Mulino afirma que el aumento de la planilla estatal responde a nuevas escuelas, hospitales y mayor demanda de seguridad, y no a “botellas”. El presidente José Raúl Mulino aseguró que el aumento de la planilla estatal responde a nuevas escuelas, hospitales y mayor demanda de seguridad, y no a “botellas”.



Afirmó que el crecimiento continuará según las necesidades del país y que la viceministra de la Presidencia… pic.twitter.com/Yh6WeREIjb — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

Sobre la crisis en la Universidad Autónoma de Chiriquí: “Esperemos que así sea, vamos a ver qué dice la ministra de Educación”, comenta Mulino sobre una posible salida de Etelvina Medianero de Bonagas al frente de la rectoría de la Unachi.

José Raúl Mulino, a su llegada al acto oficial, resalta que la obra que será inaugurada este jueves beneficiará a más de 200 mil panameños.