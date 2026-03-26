Transportistas entregarán datos para definir paliativo y evitar aumento del pasaje

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Representantes de gremios del transporte público de pasajeros, así como del transporte de carga, acordaron por el momento no subir las tarifas a los usuarios y al consumidor local.

La decisión fue tomada este miércoles 25 de marzo, tras sostener una reunión con la comisión de alto nivel creada el martes por el Consejo de Gabinete, con el objetivo de darle seguimiento y trazar posibles soluciones y alternativas ante el aumento de los precios de los combustibles debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Dicha comisión fue dirigida por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. “No está en la mesa ningún aumento de tarifa y no es tema de conversación, sino cómo podemos ayudar para enfrentar la crisis sin afectar a los usuarios”, dijo la ministra.

En la reunión se acordó que este jueves los transportistas aportarán información y cifras sobre el volumen de consumo de combustible, rutas y subdivisiones, para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice las corridas correspondientes y presente una alternativa de consenso antes del 1 de abril, cuando se debe conocer la nueva variación en los precios del combustible.

Reunión entre transportistas y el Gobierno. Cortesía/Presidencia

Montalvo señaló, sin hacer referencia a un posible subsidio, que se trataría “de un paliativo” mientras dure la crisis, “la cual no es propia del país”.

Aseguró que una vez tengan toda la data y logren definir las alternativas, rendirán un informe detallado al país. “Estamos viendo cómo vamos a ayudar para que el sector transporte pueda enfrentar esta crisis”, indicó.

Candelario Sánchez, transportista del sector de Panamá Oeste, dijo que presentaron al Ejecutivo una solicitud de apoyo para evitar el alza del pasaje, la cual fue atendida “atinadamente”. Ahora, afirmó, los transportistas tienen el compromiso de entregar al Gobierno la información acordada.

Dorina Pérez, quien actuó como vocera de los transportistas, indicó que esperan que se concrete la propuesta del paliativo y así no trasladar al usuario los efectos de esta crisis.

El martes, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la creación de la comisión. Además, informó que el Gobierno decidió mantener la tarifa del pasaje en el Metro de Panamá y MiBus, así como sostener la estabilización tarifaria en la electricidad y el subsidio al gas licuado de 25 libras.

Creamos una comisión de alto nivel para mitigar el impacto del alza del petróleo y proteger a la población. Mantendremos las tarifas de @elmetrodepanama y @oficialmibus, la estabilidad eléctrica y el subsidio al gas, junto a medidas para contener costos y evitar la especulación.… pic.twitter.com/hD5S25RU0P — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) March 25, 2026

El próximo miércoles 1 de abril, la Secretaría Nacional de Energía tiene previsto anunciar los nuevos precios de los combustibles, cuya tendencia se estima al alza.

Los precios de las gasolinas en Panamá sufrieron un considerable incremento desde el pasado viernes. La gasolina de 95 octanos se vende a $1.14 por litro, lo que representa unos 20 centavos más con respecto al precio anterior. La gasolina de 91 octanos cuesta ahora $1.07 por litro, reflejando un alza de 18 centavos.

Con respecto al diésel, el costo actual es de $1.21 por litro, lo que representa un incremento de 31 centavos.

Este miércoles, los mercados globales reportaron una baja en el petróleo por el anuncio de posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El petróleo intermedio de Texas (WTI), por ejemplo, bajó un 2.2 %, hasta los 90.32 dólares el barril. Al término de la sesión, los contratos de futuro del WTI para el mes de mayo restaban 2.03 dólares al cierre anterior.