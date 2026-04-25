Panamá, 25 de abril del 2026

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    Tras ser liberadas en Cuba, panameñas llegaron a Panamá este sábado

    José González Pinilla
    Tras ser liberadas en Cuba, panameñas llegaron a Panamá este sábado
    Las tres panameñas que fueron detenidas en Cuba llegaron al país hoy, sábado 25 de abril. Foto tomada de TVN

    Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, las tres panameñas que fueron detenidas en Cuba en febrero pasado y luego liberadas este viernes, llegaron al país hoy, sábado 25 de abril.

    +info

    Gobierno confirma la liberación de tres de los diez panameños detenidos en Cuba

    Familiares y amigos las esperaban desde tempranas horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de conocer la noticia de su liberación la noche del viernes y su posterior salida de la isla.

    La liberación de las tres ciudadanas panameñas fue confirmada el viernes por la Cancillería de Panamá, a través de un comunicado oficial.

    De acuerdo con la Cancillería, la medida fue un “gesto de humanidad y amistad” por parte de las autoridades cubanas hacia Panamá.

    Agregó que la decisión también toma en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo figuras legales como el “colaborador eficaz” y el “criterio de oportunidad”, mecanismos contemplados dentro del ordenamiento penal cubano.

    Tras ser liberadas en Cuba, panameñas llegaron a Panamá este sábado
    Comunicado de Cancillería.

    Las autoridades cubanas detuvieron a diez ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero de 2026, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno.

    El Ministerio del Interior de Cuba alegó que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión.

    José González Pinilla

    Editor

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