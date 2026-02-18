Trasladan a 10 jóvenes con discapacidad del CAI de Tocumen a Chitré por medida de protección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Desarrollo Social trasladó a 10 jóvenes con discapacidad del CAI de Tocumen a Chitré por orden del procurador general de la Nación.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó este miércoles 18 de febrero el traslado de diez jóvenes adultos, todos hombres y en condición de discapacidad, desde el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a una medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, con el objetivo de salvaguardar la integridad, el bienestar y garantizar una atención especializada a esta población.

El traslado se da en medio de investigaciones por presuntas irregularidades documentadas en el CAI de Tocumen, centro que actualmente es objeto de diligencias por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con el MIDES, el traslado tiene carácter temporal mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria acorde con las necesidades de los jóvenes, quienes crecieron dentro del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes.

Para concretar la movilización fue necesaria la coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), institución que mantenía bajo su responsabilidad a estas diez personas dentro del CAI de Tocumen, señaló el boletín oficial.

El MIDES explicó que el Hogar María Auxiliadora se encuentra actualmente desocupado, ya que alberga a 23 adolescentes únicamente durante la temporada escolar. El próximo periodo lectivo iniciará el 2 de marzo.

Una vez en Chitré, personal del Ministerio de Salud realizó evaluaciones médicas individuales a cada uno de los jóvenes trasladados.

Investigación y citación en la Asamblea

La Procuraduría General de la Nación lleva adelante diligencias tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen.

La queja fue interpuesta por la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, luego de una inspección al albergue realizada junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

En este contexto, la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que rinda cuentas sobre la situación que enfrentan los albergues del país, especialmente el CAI de Tocumen.