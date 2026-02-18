Panamá, 18 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    La medida es temporal

    Trasladan a 10 jóvenes con discapacidad del CAI de Tocumen a Chitré por medida de protección

    El Ministerio de Desarrollo Social trasladó a 10 jóvenes con discapacidad del CAI de Tocumen a Chitré por orden del procurador general de la Nación.

    Getzalette Reyes
    Trasladan a 10 jóvenes con discapacidad del CAI de Tocumen a Chitré por medida de protección
    Imagen del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. LP/Elysée Fernández

    El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó este miércoles 18 de febrero el traslado de diez jóvenes adultos, todos hombres y en condición de discapacidad, desde el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

    +info

    Horrores bajo custodia del Estado: el drama de los niños en un albergue olvidado en TocumenEn medio de citación a la Asamblea, la ministra de Desarrollo Social visita el CAI de Tocumen junto a Unicef

    Según el comunicado oficial, la decisión responde a una medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, con el objetivo de salvaguardar la integridad, el bienestar y garantizar una atención especializada a esta población.

    El traslado se da en medio de investigaciones por presuntas irregularidades documentadas en el CAI de Tocumen, centro que actualmente es objeto de diligencias por parte del Ministerio Público.

    De acuerdo con el MIDES, el traslado tiene carácter temporal mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria acorde con las necesidades de los jóvenes, quienes crecieron dentro del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes.

    Para concretar la movilización fue necesaria la coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), institución que mantenía bajo su responsabilidad a estas diez personas dentro del CAI de Tocumen, señaló el boletín oficial.

    El MIDES explicó que el Hogar María Auxiliadora se encuentra actualmente desocupado, ya que alberga a 23 adolescentes únicamente durante la temporada escolar. El próximo periodo lectivo iniciará el 2 de marzo.

    Una vez en Chitré, personal del Ministerio de Salud realizó evaluaciones médicas individuales a cada uno de los jóvenes trasladados.

    Investigación y citación en la Asamblea

    La Procuraduría General de la Nación lleva adelante diligencias tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen.

    La queja fue interpuesta por la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, luego de una inspección al albergue realizada junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

    En este contexto, la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que rinda cuentas sobre la situación que enfrentan los albergues del país, especialmente el CAI de Tocumen.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más
    • Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más