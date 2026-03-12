Panamá, 12 de marzo del 2026

    Comisión de Presupuesto

    Traslados de partidas y créditos extraordinarios: Asamblea evalúa fondos para la Contraloría, MOP e Idaan

    Redacción de La Prensa
    Directiva de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Cortesía.

    La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sesiona este jueves 12 de marzo para analizar solicitudes de traslados de partidas y créditos extraordinarios destinados a entidades estatales.

    La jornada comenzó con la comparecencia del Contralor General de la República, Anel Flores, quien, junto a su equipo de trabajo, sustentó un crédito extraordinario por un monto de 23.4 millones de dólares. Según explicó el funcionario, estos recursos están dirigidos a fortalecer la operatividad de la institución y cumplir con compromisos técnicos pendientes para el presente ejercicio fiscal.

    En la agenda de la comisión también la comparecencia de los titulares del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), al igual que la Asamblea Nacional.

