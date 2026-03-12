Traslados de partidas y créditos extraordinarios: Asamblea evalúa fondos para la Contraloría, MOP e Idaan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sesiona este jueves 12 de marzo para analizar solicitudes de traslados de partidas y créditos extraordinarios destinados a entidades estatales.

La jornada comenzó con la comparecencia del Contralor General de la República, Anel Flores, quien, junto a su equipo de trabajo, sustentó un crédito extraordinario por un monto de 23.4 millones de dólares. Según explicó el funcionario, estos recursos están dirigidos a fortalecer la operatividad de la institución y cumplir con compromisos técnicos pendientes para el presente ejercicio fiscal.

En la agenda de la comisión también la comparecencia de los titulares del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), al igual que la Asamblea Nacional.