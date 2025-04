Tratado de Neutralidad y Reserva Nunn: el trasfondo del memorándum entre Panamá y Estados Unidos

Exclusivo Suscriptores

Cuatro décadas después de la firma de los tratados Torrijos-Carter, que marcaron el hito de poner el Canal de Panamá bajo administración panameña, el nuevo Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad panameño y el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América (EUA) para cooperación en seguridad reaviva cuestionamientos sobre la soberanía del istmo.

El acuerdo ha generado inquietudes por la permisividad que argumenta para la presencia de personal militar estadounidense en tres bases adyacentes al Canal de Panamá, que hasta 1999 fueron ocupadas por EUA.

Al respecto, el Gobierno panameño ha sostenido que el memorándum no transgrede el Tratado de Neutralidad del Canal, que menciona en su artículo 5 que “solo la República de Panamá manejara el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, puso sobre la mesa un anexo unilateral impulsado por el exsenador estadounidense Sam Nunn, tras la firma del tratado en 1977: la reserva Nunn.

La mencionada reserva señala que “nada en este Tratado [de Neutralidad] impedirá a la República de Panamá ni a los Estados Unidos de América, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, concertar cualquier acuerdo o arreglo entre los dos países (...) para el establecimiento de fuerzas militares (...)”.

La cita ha sido interpretada por el Gobierno como una vía legal para suscribir el Memorándum sin contravenir la norma fundamental.

Sin embargo, el historiador y miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, Luis Navas Pájaro, advierte que la reserva Nunn no fue consensuada por Panamá durante las negociaciones originales, y sostiene que su invocación constituye un despropósito.

“El artículo quinto [del Tratado de Neutralidad] establece que después del año 2000, solo la República de Panamá manejará el Canal y solo en Panamá existirán fuerzas armadas y sitios de defensa. A todas luces, es un despropósito recurrir a Sam Nunn. Nosotros no tenemos que acudir a Sam Nunn. Me perdona quien quiera revivir esa imposición fallida. Los panameños tenemos que apoyarnos en lo que dice el texto del Tratado de Neutralidad, y el texto es claro”, afirmó Navas Pájaro.

Desde su perspectiva, cualquier acuerdo que implique presencia militar extranjera requeriría una reforma constitucional.

“Tendríamos que cambiar la Constitución (...) para que se diera y eso no se ha propuesto. Es decir, somos un Estado que respeta el derecho internacional. Por consiguiente, los tratados también tienen vigencia en el ordenamiento jurídico del país. Si el tratado concerniente a la neutralidad permanente del funcionamiento del Canal de Panamá no permite sitios de defensa ni fuerzas armadas que no sean panameñas, usted no puede, bajo ningún criterio, imponerlo”, señaló en entrevista con La Prensa.

Le puede interesar: Entrevista completa con Luis Navas Pájaro

También fue consultado al respecto —por La Prensa— el internacionalista Julio Linares, quien argumenta que la reserva Nunn “debilitó el artículo quinto del tratado”, ya que, aunque inicialmente prohibía toda presencia militar extranjera, “la reserva permite que Panamá y Estados Unidos lleguen a acuerdos para proteger el Canal”. No obstante, advierte que el memorándum es un documento que cataloga como inconveniente.

“En mi concepto, es un documento inconveniente porque su argumento se basó en una mentira. La mentira es que la República Popular China opere el Canal de Panamá o que amenace su integridad y funcionamiento”, manifestó Linares.

Desde un ángulo constitucional, el internacionalista Euclides Tapia sostiene que el memorándum contraviene directamente el artículo 3 de la Constitución de la República de Panamá, que prohíbe la cesión o enajenación del territorio nacional a potencias extranjeras, aun de forma temporal o parcial.

“¿Qué hizo este gobierno en ese memorándum? Violó ese artículo porque, de alguna manera, ha cedido temporalmente territorio a los Estados Unidos”, advirtió Tapia, quien señala en particular los numerales 1 y 7 del documento como elementos en conflicto con el marco constitucional panameño.

Particularmente, sobre la citada reserva de Nunn por el presidente, Tapia recalca que “la reserva Nunn deja abierta la posibilidad de negociar bases militares y sitios de defensa entre Panamá y EUA, pero no la obliga. Si quiere negociar un acuerdo en base a la reserva de Nunn, tiene que ir a aprobación parlamentaria y a referéndum nacional (...). Todavía Panamá no tiene ningún tratado con Estados Unidos negociado a la luz de esa Reserva", detalló el internacionalista.

Por su parte, el también internacionalista Irving Arosemena, advierte que, aun con las garantías del Tratado de Neutralidad, Estados Unidos no requiere presencia militar permanente para ejercer una función defensiva sobre el Canal. Y recuerda que cualquier acuerdo relacionado con zonas adyacentes al Canal debe someterse a mecanismos de consulta popular.

“Desde el punto de vista de la defensa militar del Canal, los Estados Unidos goza en el Tratado de Neutralidad de toda una cantidad de beneficios y privilegios para defender ese Canal, pero sin tener presencia en el territorio nacional. Las excusas que el presidente alude o la interpretación que él sugiere, es que si bien en el Tratado existe la condición Reserva de Nunn, esto no obliga a Panamá a negociar con ningún país presencia militar”, señaló Arosemena.

Al tiempo, señaló al artículo 325 de la Constitución, explicando que ninguna enmienda que se refiera al tema del Canal o su zona adyacente “podría realizarse sin ser sometida a referéndum nacional”. Al mismo tiempo, señaló la parte de la reserva de Nunn donde se detalla que se seguirían “los procedimientos constitucionales” de ambos Estados.

A pesar de los argumentos de distintos expertos, el Ejecutivo ha defendido su postura de que el memorándum con EUA no representa violaciones a la Constitución o a la soberanía nacional.

Se esperaba tener algún tipo de reacción del presidente al respecto este jueves 16 de abril, pero su conferencia de prensa habitual fue cancelada por razones médicas de fuerza mayor.