Tres de quince y la mesa está servida: Vamos y Panameñistas presiden primeras comisiones legislativas

El eco de la traición encuentra una barrera en la votación de los candidatos a la directiva de las comisiones legislativas. Con micrófono abierto y a viva voz, cada comisionado vota en público por su candidato. Así ya se han conformado tres comisiones sin que se desmorone, en público, el ya debilitado ‘bloque de 37′.

El bloque de votos que llevó al diputado panameñista, Jorge Herrera, a la presidencia de la Asamblea Nacional, aseguró la directiva de tres comisiones, dos para la coalición Vamos y una para el partido Panameñista.

Este miércoles 6 de agosto, se instaló como presidente de la comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, Lenin Ulate, diputado de Vamos. También lo hizo el panameñista, Medin Jiménez, en la Comisión de Asuntos Municipales.

Un día antes, Jorge Bloise, de Vamos, aseguró la comisión de Educación, Cultura y Deporte.

La Asamblea ya difundió un calendario preliminar para la instalación de comisiones, que serían retomadas a partir del próximo 11 de agosto. Ese día se instalaría la comisión de Presupuesto, única con 15 miembros.

También se instalaría la de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; Mujer, Niñez, Juventud y Familia; y Asuntos Indígenas.

Pugnas no cesan

Por la comisión de Presupuesto ya hubo pugnas, según dijeron fuentes legislativas a La Prensa. A lo interno de Cambio Democrático (CD), hubo frustraciones por los miembros que se terminaron eligiendo como comisionados. Este colectivo era uno de los que se perfilaban a presidir Presupuesto.

Finalmente, Eduardo Vásquez, vicepresidente de la Asamblea y miembro del CD, logró una silla en la comisión; al igual que su copartidario, el diputado Gertrudis Rodríguez.

Sin silla se quedó Julio De La Guardia, uno de los nombres que habría estado en la terna del CD.

El escenario está reconfigurado en la comisión, que no cuenta con mayorías claras; pero sí es producto de un consenso al que llegaron todas las bancadas previo a la noche del lunes 4 de agosto.

Aquella noche, cuando las traiciones apuntaron, según fuentes legislativas, a diputados del CD, la coalición Vamos y el Partido Popular; las urnas otorgaban un halo de secretismo y resguardo a cualquiera que irrumpiera sus promesas de voto a las comisiones de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria y Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

No debería ser el caso de Presupuesto, donde a la luz del día, se decidiría la presidencia de las comisiones.

Punto de quiebre

A pesar del arranque fuerte de los panameñistas y de Vamos en la instalación de comisiones; la cohesión se tambalea. Las directivas de las comisiones de Credenciales y Gobierno, que ya protagonizaron el primer gran tropezón del bloque, serán definidas el miércoles 13 de agosto.

En Credenciales, la mayoría la tendría la fracción de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la bancada mixta. Por su parte, en Gobierno, existe una mayoría, en apariencia, de la mancuerna entre Vamos y la bancada ‘Seguimos’; con las dudas en el aire sobre el CD.

Así también persiste la incertidumbre del alcance de la influencia del Ejecutivo, alertada por el líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez.

Previo a la definición crucial de Credenciales y Gobierno, también se instalarán el martes 12 de agosto las de Asuntos Agropecuarios, Economía y Finanzas, Comercio y Asuntos Económicos e Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.

Mientras tanto, persisten las dudas de la pérdida de diputados afines al llamado ‘bloque de 37′ y la suma de otros al ‘bloque de 34′.