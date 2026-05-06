Tres denuncias por amaño de partidos sacuden al fútbol panameño: buscan castigar la práctica con cárcel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las denuncias llegaron a través de la oficina de integridad de la LPF, explicó el comunicado Giorgio Famiglietti.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) acumula más de tres denuncias formales por manipulación de partidos, según confirmó su comisionado, Giorgio Famiglietti, luego de una reunión con diputados de la Asamblea Nacional.

“Dentro de la propia comisión, ya pueden ser más de tres denuncias que se hayan presentado directamente”, dijo Famiglietti, sin ofrecer detalles sobre el estado de las investigaciones.

Las denuncias llegaron a través de la oficina de integridad de la LPF, una estructura que obliga a cada club a tener su propio oficial de integridad y que conecta con la comisión de integridad de la Federación Panameña de Fútbol. Se trata de un sistema internacional que monitorea en tiempo real si hay movimientos sospechosos en las apuestas vinculadas a los partidos.

La propuesta

Pese a los casos, en Panamá, el amaño de partidos no existe como delito en el Código Penal. No hay tipo penal, no hay pena, no hay juez que pueda condenar a nadie por arreglar un resultado.

Sin embargo, La LPF impulsa una propuesta de ley que busca tipificar la manipulación de partidos con penas de entre 5 y 10 años de prisión. “Lo que buscamos es que pueda quedar tipificado el delito de la manipulación de partidos, que hoy no se encuentra tipificado”, explicó el comisionado.

Famiglietti y otros directivos de la LFP se reunieron este miércoles con un grupo de diputados de la Asamblea para hablar del tema. Participaron los diputados Luis Duke, Roberto Zúñiga, de la bancada de Vamos y José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos.

Luis Duke, diputado de Vamos. LP/Elysée Fernández

De acuerdo con el comisionado de la LPF, revisaron las leyes de Alemania, España, Portugal y El Salvador antes de redactar su propia versión.

“Quisimos ampliar un poco más, no solamente a si los partidos se ganan, se empatan o se pierden, sino también que pueda ser tipificado cuando se acuerdan cuántas tarjetas amarillas, cuántas tarjetas rojas, cuántos córneres van a ir en un partido específico”, detalló.

Mientras tanto, afirma que tiene un esquema de prevención que funciona todo el año.

“Nosotros realizamos campañas todo el año en conjunto con los clubes, con los jugadores y con los propios cuerpos técnicos de los equipos, donde les hacemos charlas de cómo presentar las denuncias, cuáles son las maneras, cómo se maneja la manipulación de partido y principalmente cuáles son los procesos de integridad que nosotros tenemos con el sistema internacional que nosotros manejamos, que nos informa si existe o no existe una manipulación de los partidos”, explicó.

‘Rarísimo’

Este fin de semana surgió otro escándalo vinculado a los amaños de partidos. Julio César Dely Valdés, técnico del Sporting San Miguelito, calificó como “rarísimo” el partido en el que su equipo cayó 3-2 ante Alianza FC, en el estadio Rommel Fernández, durante la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

Jorge Dely Valdés. LP/Archivo

“Partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende”, dijo Dely Valdés en una entrevista a TVMax, quien insistió en que las sensaciones no se limitaron a una jugada puntual, sino a lo observado a lo largo del compromiso.

Valdés incluso dijo que habría que preguntarle a los jugadores ¿qué pasó?

Después de ese suceso la LPF informó a través de un comunicado que “ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido (…) que podría comprometer la integridad de la competencia”.

El Sporting San Miguelito, generó un comunicado en el que advirtió sobre “indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del fútbol”.