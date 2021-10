Tres diputadas presentan demanda de inconstitucional contra las reformas electorales aprobadas en la Asamblea

Tres diputadas de diferentes bancadas y un grupo de las organizaciones de mujeres políticas presentaron la mañana de este martes 26 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas electorales aprobadas en la Asamblea Nacional.

La demanda fue presentada por la perredista Zulay Rodriguez; Ana Gisele Rosas de Cambio Democrático y por el Partido Panameñista Yesenia Rodríguez.

Son cuatro los artículos del proyecto de ley No. 544 que fueron demandados por inconstitucionales, entre ellos está el número siete que modifica el artículo No. 22 del Código Electoral porque faculta a los magistrados del Tribunal Electoral excluir del Padrón Electoral si no han participado en tres elecciones, porque viola el derecho al sufragio y la participación política.

También se esta demandando el numeral 3 del artículo No. 117, que modifica el artículo No. 301 del Código Electoral que hace un distingo en las ofertas electorales, por ejemplo hace obligatorio las primarias para presidente en los partidos con más de 100 mil adherentes.

Las diputadas Zulay Rodríguez, Ana Gisele Rosas y Yesenia Rodríguez, entre otras dirigentes, presentan demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra algunos artículos del Código Electoral.#LaPrensaSecuestrada

Video: R. Dibulethttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/GTXJt6XGm0 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 26, 2021

El grupo de diputadas estuvo acompañado de una delegación de las organizaciones de mujeres de partidos políticos.

Esta sería la primera demanda contra las reformas electorales, las cuales fueron aprobadas el pasado 15 de octubre en la Asamblea Nacional en medio de cuestionamientos de la sociedad civil organizada, los magistrados del Tribunal Electoral y gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 21 de octubre en tercer debate, en medio de reclamos ciudadanos, el veto presidencial de un artículo de las reformas electorales.

Entre los elementos que presentaron las diputadas contra las reformas electorales está el artículo No. 308-1 del proyecto de ley No. 544 viola el artículo No. 4 de la Constitución.

Ese artículo plantea que las normas internacionales aprobadas en Panamá son de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo la convención contra la discriminación de las mujeres.