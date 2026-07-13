Tres diputados mantienen en suspenso la conformación de las comisiones de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional quedó en pausa hasta este miércoles 15 de julio, cuando vence el plazo reglamentario para que los diputados formalicen su pertenencia a una bancada.

La indefinición de tres diputados mantiene abierto el cálculo de los puestos que corresponderán a cada fracción legislativa, en un pulseo político que antecede la integración de las instancias de mayor peso dentro del legislativo, como Presupuesto, Credenciales y Gobierno.

El jefe de la bancada Panameñista, José Luis Varela, explicó que la directiva ampliada decidió este lunes 13 de julio esperar el vencimiento del plazo establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno.

Señaló que, aunque la diputada Patsy Lee (Partido Popular) notificó este lunes que permanecerá en la bancada de la coalición Vamos, aún falta que Manuel Samaniego, Neftalí Zamora y Carlos Saldaña definan oficialmente a qué bancada se incorporarán.

“Es importante saber a qué bancada van ellos para entonces ver bien los cocientes y los mediococientes para saber exactamente cuántos miembros tienen cada comisión”, sostuvo Varela.

La decisión también fue confirmada por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, quien indicó que la integración de las comisiones se retomará una vez concluya el período de inscripción de las fracciones parlamentarias.

El artículo 222 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno establece que las bancadas deben inscribirse dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en la primera legislatura ordinaria, mediante un escrito dirigido a la directiva del Legislativo, en el que se identifique a sus integrantes y coordinadores.

Con la incorporación de Patsy Lee, la bancada de Vamos quedó integrada por 16 diputados. En un comunicado, el movimiento afirmó que la decisión “fortalece el compromiso de continuar impulsando una agenda basada en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trabajo en favor de la ciudadanía”.

La diputada Pasty Lee (centro) anuncia que sigue con la bancada Vamos. Cortesía

La definición de los otros tres diputados tiene un trasfondo político. Samaniego y Zamora renunciaron a la bancada Vamos después de que esa organización anunciara su suspensión en medio de cuestionamientos por la aprobación de traslados de partidas que incrementaron el presupuesto de la Asamblea. Saldaña, por su parte, fue expulsado tras votar a favor de Omar Castillo para la Subcontraloría General.

La distribución final de las comisiones genera una especial expectativa por el control de las instancias con mayor influencia política y presupuestaria. Entre ellas destaca la Comisión de Presupuesto, considerada la más codiciada del Palacio Justo Arosemena por su papel en la aprobación de créditos adicionales, traslados de partidas y otras decisiones financieras del Estado.

Hasta ahora, tres diputados aparecen como los principales aspirantes a presidir esa comisión: Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), quien dirigió la instancia entre julio de 2025 y junio de 2026 y busca la reelección; y Sergio Gálvez, de Realizando Metas (RM), quien ocupó la vicepresidencia de la comisión durante el período anterior.