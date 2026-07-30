Tres hijas del diputado Sergio Gálvez figuran en la planilla de la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La información fue divulgada por el movimiento Sal de las Redes.

Tres hijas del diputado oficialista de Realizando Metas (RM), Sergio Gálvez, figuran en la planilla de la Asamblea Nacional.

Se trata de Mayth Gálvez, quien labora en el Legislativo como asistente administrativa con un salario de $2,700; Ana Gálvez, quien ocupa el mismo cargo y devenga un salario de $2,700; y Mercedes Gálvez, quien trabaja como asistente técnica con un salario de $2,000.

Mercedes Gálvez es, además, suplente de su padre en el Palacio Justo Arosemena.

La información fue divulgada por el movimiento Sal de las Redes.

Tres hijas de “Chello” Gálvez (8-3, RM) en planilla de la Asamblea:

• Mayth Gálvez – Asist. Admin. I: B/.2,700

• Mercedes Gálvez – Asist. Técnico: B/.2,000 (su suplente)

• Ana Gálvez – Asist. Admin. I: B/.2,700

Panamá #1 en desigualdad en Centroamérica.



Te llegó el Chen Chen? pic.twitter.com/q5GeNjsc3c — Sal De Las Redes (@Saldelasredespa) July 30, 2026

Gálvez, del circuito 8-3 (San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo) tiene cinco períodos en la Asamblea. Militó anteriormente en Cambio Democrático (CD), fundado por el expresidente Ricardo Martinelli. Fue presidente entre de la Asamblea en el periodo 2012-2013.