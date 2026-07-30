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    LEGISLATIVO

    Tres hijas del diputado Sergio Gálvez figuran en la planilla de la Asamblea Nacional

    La información fue divulgada por el movimiento Sal de las Redes.

    José González Pinilla
    Tres hijas del diputado Sergio Gálvez figuran en la planilla de la Asamblea Nacional
    El diputado Sergio Gálvez y su hija Mercedes Gálvez, quien es su suplente.

    Tres hijas del diputado oficialista de Realizando Metas (RM), Sergio Gálvez, figuran en la planilla de la Asamblea Nacional.

    Se trata de Mayth Gálvez, quien labora en el Legislativo como asistente administrativa con un salario de $2,700; Ana Gálvez, quien ocupa el mismo cargo y devenga un salario de $2,700; y Mercedes Gálvez, quien trabaja como asistente técnica con un salario de $2,000.

    Mercedes Gálvez es, además, suplente de su padre en el Palacio Justo Arosemena.

    La información fue divulgada por el movimiento Sal de las Redes.

    Gálvez, del circuito 8-3 (San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo) tiene cinco períodos en la Asamblea. Militó anteriormente en Cambio Democrático (CD), fundado por el expresidente Ricardo Martinelli. Fue presidente entre de la Asamblea en el periodo 2012-2013.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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