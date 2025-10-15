Tres iniciativas para frenar la corrupción quedan sepultadas: qué proponían y quiénes votaron

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El martes 14 de octubre no fue un buen día para la lucha anticorrupción. Al menos tres anteproyectos de ley para combatir este flagelo fueron desestimados en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, instancia legislativa que preside el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho.

Se trata de la iniciativa que buscaba castigar con cárcel el nepotismo; el anteproyecto que prohibía el uso de nombres de políticos en obras públicas; y la propuesta que exigía requisitos mínimos a las autoridades de cinco instituciones relevantes.

Fricciones y reclamos

La reunión estuvo cargada de fricciones y algunos reclamos.

Pese a los votos adversos, el único diputado que tomó la vocería en contra de las propuestas fue Camacho. Usó frases cargadas de cinismo y desdén para cuestionar la viabilidad de las iniciativas y minimizar su impacto en la lucha contra la corrupción, lo que generó molestia entre los diputados proponentes.

“Me resulta absurdo que nosotros vayamos a meter tres personas presas por el hecho de que sea un pariente de un funcionario…”, “Y me importa… ya ustedes saben qué, el hecho de que la gente crea o piense que a mí me va a hacer cambiar una posición de convicción porque le tenga miedo a la crítica (…)”, fueron algunas de las frases de Camacho en medio de sus discursos en contra de la propuesta para castigar el nepotismo, anteproyecto impulsado por Eduardo Gaitán, de Vamos.

El diputado Roberto Zúñiga fue uno de los que respaldó esta propuesta al argumentar que, en la actualidad, no existen los mecanismos para que los nombramientos en el sector público no tengan conflicto de interés. “No existen, lamentablemente no existen”, añadió.

Al momento de defender su iniciativa, Gaitán dijo que el nepotismo se trata de “una práctica que muchas veces normalizamos”. Argumentó que esta es una “falla para la institucionalidad, pues se está dejando que pese más un apellido, el vínculo sanguíneo, ante el profesionalismo”.

Así votaron

Al final, el anteproyecto fue sepultado con cinco votos en contra: Camacho, Didiano Pinilla y Shirley Castañeda, de RM; Sara Magallón, suplente de Jairo Bolota Salazar; y Claudina Herrera, suplente de Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático.

Votaron a favor: Janine Prado, Luis Duke y Roberto Zúñiga, de Vamos, al igual que Kevin Carillo, suplente de José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino.

Esta misma votación se mantuvo en las otras propuestas legislativas que no prosperaron. La que proponía poner fin al culto a la personalidad en las instituciones del Estado, por ejemplo, planteaba prohibir los retratos de funcionarios en oficinas públicas, las placas con nombres de autoridades en obras estatales y el uso de nombres de políticos o empresarios vivos en parques, escuelas y carreteras. También facultaba a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para aplicar sanciones a quienes violaran la norma, con multas equivalentes a la mitad del salario bruto mensual del infractor.

Camacho le dijo a la proponente, Janine Prado, que “se le fue la mano en Prado”.

Mientras que Luis Duke, el proponente de la iniciativa que exigía requisitos mínimos a las autoridades de la Autoridad Nacional de Tierras, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Empresa Nacional de Autopistas, el Instituto de Mercadeo Agropecuario y la Lotería Nacional de Beneficencia, aseguró que no se rendirá.

“Así se bloquean los intentos de profesionalizar el Estado”, fue parte de su reacción cuando la comisión votó en contra de prohijar su iniciativa.