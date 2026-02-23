Panamá, 24 de febrero del 2026

    Tribunal Electoral archiva solicitud de revocatoria contra alcalde Mayer Mizrachi tras obtener solo 66 firmas

    Yasser Yánez García
    Alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Cortesía

    El Tribunal Electoral (TE) ordenó el cierre y archivo de la solicitud de revocatoria de mandato presentada contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, luego de que no se alcanzara el mínimo de firmas exigido por ley.

    Dicho proceso fue impulsado por el ciudadano José Guardia Bernal, quien había sido autorizado para iniciar la etapa de capacitación y recolección del 30% de las firmas del padrón electoral correspondiente, equivalentes a 217,322 respaldos.

    El período de recolección se extendió por 120 días calendario, desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 4 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el Decreto 49 de 24 de noviembre de 2020, que reglamenta la revocatoria de mandato por iniciativa popular.

    Sin embargo, al cierre del plazo legal, el pasado 4 de febrero, solo se registraron 66 firmas válidas, lo que representa el 0.030% del total requerido.

    Ante el incumplimiento del porcentaje mínimo exigido, el Tribunal Electoral dispuso el cierre del proceso y el archivo de la solicitud, según consta en el Acta de Cierre No. 01-2026-DROEPC/PP/DJ, fechada el 4 de febrero de 2026.

    La revocatoria de mandato es un mecanismo que permite a los ciudadanos solicitar la destitución de autoridades electas mediante la recolección de un porcentaje determinado de firmas dentro de un plazo establecido.

