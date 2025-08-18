Tribunal Electoral da luz verde a la recolección de firmas para convocar a una constituyente en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) informó este lunes 18 de agosto, a través del Boletín 5880-B, que el movimiento “Los Seiscientos Mil que Cambiarán la Constitución” ya cuenta con la autorización para iniciar la recolección de firmas para impulsar una constituyente con el propósito de reformar la Constitución.

El anuncio se dio luego de que el representante legal del movimiento, José Luis Galloway Logan, comunicara a la Dirección Nacional de Organización Electoral que podrán comenzar a recolectar firmas a partir del próximo 22 de agosto. Previamente, el grupo recibió capacitación en el Tribunal Electoral, un requisito indispensable antes de solicitar el respaldo ciudadano.

A partir de ahora, dependerá de la capacidad organizativa y del respaldo ciudadano que logre este grupo para alcanzar el umbral requerido y poner en marcha una eventual convocatoria.

En Panamá, la Constitución establece que la Carta Magna solo puede ser reformada mediante tres mecanismos: por la Asamblea Nacional actuando como constituyente, por una asamblea constituyente paralela convocada mediante ley o por un acto constitucional aprobado en dos legislaturas distintas. Para que un movimiento ciudadano impulse una constituyente paralela, debe recolectar al menos el 20% de las firmas del padrón electoral, lo que equivale a cerca de 600 mil firmas.

El mecanismo del Ejecutivo

En campaña, el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, prometió impulsar una constituyente originaria. Como primer paso, creó la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia que está bajo la dirección del abogado Miguel Antonio Bernal.

Bernal lidera el proyecto de alfabetización constitucional, cuyo objetivo es sentar las bases para una nueva Constitución en Panamá. “Esta es una tarea en la que todos debemos involucrarnos”, ha reiterado en distintas ocasiones.