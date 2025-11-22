Tribunal Electoral expresa desacuerdo por declaraciones ‘vertidas’ por el presidente Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) se pronunció este sábado 22 de noviembre en respuesta a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, el viernes en Costa Rica, donde recordó que le dijo a magistrados del ente electoral que prendería el país si no lo dejaban participar en las elecciones generales de 2024.

“El pleno del Tribunal Electoral expresa su desacuerdo con las declaraciones vertidas por el mandatario de Panamá, José Rául Mulino, durante una visita a la República de Costa Rica, este viernes 21 de noviembre de 2025″, dice el comunicado del TE.

Comunicado del TE.

En el comunicado, el TE hace un recuento de los hechos previos a la elección general del año 2024, particularmente sobre la impugnación de la candidatura presidencial del partido Realizando Metas (RM).

La entidad señaló que la impugnación fue resuelta a través de acuerdo del pleno. Particularmente, el número 11-1 del 4 de marzo de 2024, dos meses antes de las elecciones.

Primera página del Acuerdo de Pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024 del Tribunal Electoral.

“Las decisiones que en su momento se resolvieron durante el proceso electoral, fueron atendidas en estricto apego al ordenamiento jurídico del país”, dice el TE en su comunicado.

El comunicado se enmarcó en el rol del TE de organizar “elecciones libres, transparentes y democráticas”. Sin embargo, no se dan nuevos detalles puntuales de lo comentado por el presidente Mulino en San José.

Mulino recordó que, previo a la elección, dijo: “Les dije a los tres magistrados entonces del Tribunal Electoral algo que creo que nunca lo he dicho ni en Panamá: si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo a este país por las cuatro esquinas, créanmelo, porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño”.

En aquel momento eran magistrados del TE: Alfredo Juncá, Luis Guerra y Eduardo Valdés Escoffery.

Valdés Escoffery se retiró tras las elecciones de 2024 y de una carrera cuatro décadas en el TE.

Su lugar ahora lo ocupa Narciso Arellano, quien funge como magistrado presidente, y fue designado por el presidente Mulino en octubre de 2024.