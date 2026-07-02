Tribunal Electoral pone en marcha su plan tecnológico para blindar las elecciones de 2029

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En mayo pasado, la AIG advirtió sobre un aumento ‘exponencial’ de los intentos de ciberataques contra entidades del Estado.

El Tribunal Electoral (TE) inició una etapa clave de los preparativos para las elecciones generales de 2029: el diseño de su estrategia tecnológica y de seguridad digital.

La entidad informó que la Comisión de Sistematización y la Comisión de Seguridad Informática del Plan General de Elecciones (Plagel) realizaron el miércoles 1 de julio su reunión oficial de lanzamiento.

Aunque ambas comisiones ya habían sostenido reuniones de trabajo para avanzar en el desarrollo de aplicaciones vinculadas al proceso electoral, este encuentro marcó el inicio formal de sus labores dentro del Plagel.

En la reunión participaron funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, de la Oficina de Seguridad Informática y sus respectivos equipos técnicos.

“Ambas comisiones trabajan de manera estrechamente coordinada, unidas por un objetivo común: proteger la integridad del proceso electoral, identificar con anticipación posibles vulnerabilidades y mitigar cualquier riesgo o ataque antes de que se materialice”, señaló el Tribunal Electoral.

Durante la sesión abordaron cuatro ejes principales: logística y padrón electoral; desarrollo interno; seguridad y auditorías; y simulacros de campo. Este último contempla la realización de futuras pruebas operativas para procesos como las elecciones primarias, la recolección de firmas y la validación de los sistemas en escenarios reales.

Antes de concluir la reunión, los equipos técnicos analizaron el diseño de la plataforma electoral y el levantamiento de los requerimientos generales para su desarrollo.

Según la institución, la estrategia busca “consolidar una infraestructura tecnológica propia y robusta” antes de iniciar cualquier fase de integración con plataformas externas, con el objetivo de garantizar la confidencialidad y la protección de los datos electorales de cara a las elecciones generales de 2029.

La puesta en marcha de esta estrategia ocurre en medio de las alarmas que se han encendido por la ciberseguridad en las instituciones. En mayo pasado, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental advirtió sobre un aumento “exponencial” de los intentos de ciberataques contra entidades del Estado.

Confirmó que, en los meses previos, atendió cinco incidentes cibernéticos de alto impacto. La mayoría de estas amenazas se originan en el extranjero y han tenido como blanco instituciones como la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y la plataforma Panamá Emprende.