Tribunal Electoral se adelanta y prepara elecciones generales de 2029

El Tribunal Electoral (TE) inició de manera oficial este miércoles 20 de agosto de 2025 los trabajos preparatorios del Plan General de Elecciones (Plagel 2025-2029).

El objetivo, explicó el magistrado Luis Guerra, es prepararse con cuatro años de anticipación para las elecciones generales de 2029.

Son ocho las comisiones que se han puesto en marcha: planificación del proceso, padrón electoral, verificación de límites y centros de votación, reclutamiento, capacitación, sistematización del proceso, seguridad informática y libre postulación.

Por ley, el TE debe instalar el Plagel dos años antes de las elecciones.

Sin embargo, la institución ha querido adelantarse con los preparativos para “enfrentar los desafíos” que se presentarán en el camino y garantizar un proceso electoral transparente, añadió Guerra, quien es director del Plagel.

“Las elecciones de 2029 serán complicadas”, señaló el magistrado, sobre todo por la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA).

El trabajo de las comisiones

El magistrado adelantó las tareas que empezarán a realizar algunas comisiones.

Por ejemplo, la encargada del Padrón Electoral deberá atender el tema de la exclusión de los mayores de 100 años de edad y de quienes no hayan ejercido el derecho al sufragio en tres elecciones consecutivas.

La comisión de centros de votación deberá inspeccionar desde este año los planteles educativos donde se instalarán las mesas, para verificar su accesibilidad.

Posteriormente, deberá emitir un informe al Ministerio de Educación (Meduca) para que realice las adecuaciones lo más temprano posible.

La de reclutamiento deberá trazar una estrategia para captar la mayor cantidad de personas que laborarán en las mesas de votación el día de las elecciones generales.

El magistrado Guerra también se refirió al trabajo de este personal.

Señaló que no es justo que se les pague solo 80 dólares y tengan que madrugar a las 4:00 a.m. “para luego darle la vuelta al reloj”.

Agregó que se deberá evaluar este pago, debido a que muchos reclutados prefieren colaborar con un partido político, ya que la remuneración es más alta.

En 2024, unos 37,400 jurados de mesa fueron distribuidos en poco más de 3,000 centros de votación a lo largo del país en las elecciones generales del domingo 5 de mayo.

En dichos comicios fueron habilitados para votar 3 millones 41 mil 86 ciudadanos.