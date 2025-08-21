Tribunal tributario se renueva: designados a magistrados pasaron la Comisión de Credenciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno legislativo la ratificación de tres nuevos magistrados principales del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), designados por el Órgano Ejecutivo.

Se trata de la designación de Luz Echeverría Alvarado, Elías Solís González y Yaribeth González Ramírez para que ocupen el cargo de magistrados principales.

Los designados a magistrados principales llegarían en remplazo de los actuales, a quienes se les habría vencido su plazo en el cargo: dos de ellos en diciembre de 2024 y uno en marzo de 2023.

Actualmente, el TAT opera con tres magistrados principales: Anel Miranda Batista, María Elena Moreno de Puy y Rafael Brown Rangel.

El periodo de ejercicio del cargo está definido por el artículo 159 de la Ley 8 del 15 de marzo de 2010. De acuerdo a la citada norma, el plazo máximo en el cargo es de 10 años.

Perfil de los designados

Los nuevos perfiles pasaron por la Comisión de Credenciales, donde se leyeron las trayectorias de cada uno.

Luz Echeverría Alvarado, que aspira a la magistratura principal , ha trabajado en el TAT desde 2023 como contadora tributaria y posteriormente como jefa de auditoría interna.

Asimismo, trabajó como auditoria forense en la Contraloría General de la República en 2016 y en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá como auditora en 2018.

Por su parte, Elías Solís González, aspira a la magistratura principal como abogado y cuenta con experiencia en la firma auditora KPMG, donde trabajó entre 2008 y 2011. Asimismo, trabajó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como asistente de magistrado entre 2006 y 2008, y en la Dirección General de Ingresos (DGI) como asesor legal entre 2001 y 2005.

Solís González fue cuestionado por su actual relación laboral con la firma de abogados Solís & Rodríguez, misma que indicó, finalizaría de llegar a ser ratificado. Asimismo, negó posibles conflictos de interés. También fue cuestionado por su paso por la firma Patton Moreno & Asvat, pero indicó que dejó la firma hace algunos años.

En tanto, Yaribeth González Ramírez, quien aspira a la magistratura como abogada, ha trabajado como asistente del magistrado Miranda del TAT entre 2017 y 2025. Indicó que ganó dicho cargo a través de concurso.

Anteriormente, González Ramírez trabajó en la DGI como abogada en el periodo de 2012 a 2017. De igual manera, fue corregidora del distrito de Arraiján en el primer semestre de 2012.

Cuestionamientos

La entidad ha sido cuestionada, incluso desde el Ejecutivo. El pasado 10 de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al TAT como una entidad que “no funciona bien”.

Para el mandatario, el TAT no ha estado funcionando bien desde hace algún tiempo, a la vez que adelantó en aquella ocasión las designaciones que ahora pasan por la Comisión de Credenciales.

Entre las decisiones polémicas del tribunal se encuentra la orden emitida el pasado 26 de febrero de 2024, en la que se instruyó a la DGI a autorizar la cesión de un crédito fiscal por $20.2 millones a favor de la sociedad Quantex Management Corp., proveniente de la empresa Inversiones Encanto, S.A., antigua operadora de los supermercados Justo y Bueno en Panamá.

Entre sus funciones, el TAT es el encargado de resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones de la DGI y de las administraciones provinciales de ingresos a nivel nacional. Asimismo, debe resolver reclamaciones de devoluciones de tributos nacionales, a excepción de los aduaneros, entre otros actos administrativos con relación a la determinación de tributos.

Nota del editor: Esta nota fue actualizada luego de su publicación.