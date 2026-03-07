Panamá, 07 de marzo del 2026

    Trump dice ante mandatarios latinoamericanos: ‘No voy a aprender su maldito idioma’

    EFE
    Presidente Donald Trump. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene tiempo de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma”, afirmó entre risas.

    El mandatario republicano hizo estas declaraciones durante una cumbre en Miami con presidentes de derecha de la región, entre ellos el de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele.

    Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una “ventaja lingüística” sobre él, dado que habla español.

    “No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró provocando las risas de algunos asistentes.

    El republicano dijo que prefiere tener “un buen intérprete” y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

    También afirmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, Vladímir Putin, si el intérprete no es bueno.

    Posteriormente, Marco Rubio ofreció unas palabras en español, tras lo cual Trump bromeó con que su secretario de Estado “es mejor en español” que en inglés.

    A continuación tomó la palabra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien declaró entre risas que él solo habla “americano”.

    Trump convocó a los líderes de la derecha latinoamericana en una cumbre en un club de golf en Florida a la que no fueron invitados los mandatarios progresistas de México, Brasil o Colombia.

    Los asistentes a la cumbre son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

    También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

    EFE

    Agencia de noticias


