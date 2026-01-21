Panamá, 21 de enero del 2026

    Casa Blanca

    Trump elude responder sobre si el tema del Canal de Panamá sigue en su agenda

    Henry Cárdenas P.
    El Canal es administrado por Panamá desde el año 2000. Archivo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó dar una respuesta concreta sobre sus intenciones respecto al Canal de Panamá.

    Mulino asegura que no teme aumento de la tensión en torno al Canal de Panamá

    “No quiero decirte eso”, fue la respuesta de Trump al ser consultado el martes, antes de viajar a Suiza para el Foro Económico Mundial de Davos, tras una pregunta realizada por una periodista en la Casa Blanca.

    La pregunta se dio en medio de las tensiones internacionales por el interés de Trump en tomar el control de Groenlandia, que forma parte de Dinamarca.

    La periodista le preguntó a Trump si el tema de recuperar el Canal de Panamá seguía sobre la mesa y la respuesta fue elusiva.

    Desde que ganó las elecciones para regresar a la Presidencia de Estados Unidos, en noviembre de 2024, Trump expresó su interés en controlar Groenlandia y recuperar la administración de la vía interoceánica, la cual está en manos panameñas desde el año 2000.

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue abordado en la cumbre de Davos sobre la tensión con Trump en torno al Canal y solo se limitó a responder “no”.

