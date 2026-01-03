Panamá, 03 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFERENCIA

    Trump: Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

    José González Pinilla
    Trump: Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición
    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Nicolás Maduro será procesado por narcotráfico.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 3 de enero que, tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación que bautizó como Resolución Absoluta, su país administrará Venezuela hasta que se concrete una transición.

    +info

    Documento clave: los detalles de la acusación formal contra el ‘narcodictador’ Nicolás MaduroTrump publica una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados

    Indicó que dicha transición debe ser “segura, adecuada y cuidadosa”.

    Agregó que un “grupo” se encargará de manejar el país hasta que sea “reconstruido”. Adelantó además que Delcy Rodríguez, miembro de la cúpula chavista y designada por el régimen como vicepresidenta, se puso a disposición de Estados Unidos y ya sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio.

    Durante una conferencia, acompañado por Rubio y por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Trump confirmó también que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se dirigen a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

    “Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”, señaló.

    “El dictador Maduro se ha ido. El pueblo venezolano es libre”, aseguró el mandatario estadounidense.

    Trump relató que la operación, la cual calificó como relámpago, se desarrolló en condiciones complejas. “Estaba oscuro y era peligroso”, dijo, aunque destacó que las fuerzas estadounidenses lograron la captura con éxito. Añadió que el “dictador” intentaba escapar hacia un lugar seguro, pero fue interceptado de inmediato.

    “Llegó hasta la puerta, pero no pudo pasarla”, afirmó.

    El presidente también se refirió al sector petrolero. Señaló que, con la caída de Maduro, las compañías petroleras estadounidenses tienen luz verde para invertir “miles de millones de dólares” en la reparación de la infraestructura petrolera de Venezuela, la cual describió como “en muy mal estado”.

    (Con información de EFE)

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más