Trump: Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 3 de enero que, tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación que bautizó como Resolución Absoluta, su país administrará Venezuela hasta que se concrete una transición.

Indicó que dicha transición debe ser “segura, adecuada y cuidadosa”.

Agregó que un “grupo” se encargará de manejar el país hasta que sea “reconstruido”. Adelantó además que Delcy Rodríguez, miembro de la cúpula chavista y designada por el régimen como vicepresidenta, se puso a disposición de Estados Unidos y ya sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Nosotros vamos a gobernar ese país, hasta que se de una transición segura”, sobre Venezuela. https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/iSEov1dU1f — La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2026

Durante una conferencia, acompañado por Rubio y por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Trump confirmó también que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se dirigen a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

“Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”, señaló.

“El dictador Maduro se ha ido. El pueblo venezolano es libre”, aseguró el mandatario estadounidense.

Trump relató que la operación, la cual calificó como relámpago, se desarrolló en condiciones complejas. “Estaba oscuro y era peligroso”, dijo, aunque destacó que las fuerzas estadounidenses lograron la captura con éxito. Añadió que el “dictador” intentaba escapar hacia un lugar seguro, pero fue interceptado de inmediato.

“Llegó hasta la puerta, pero no pudo pasarla”, afirmó.

El presidente también se refirió al sector petrolero. Señaló que, con la caída de Maduro, las compañías petroleras estadounidenses tienen luz verde para invertir “miles de millones de dólares” en la reparación de la infraestructura petrolera de Venezuela, la cual describió como “en muy mal estado”.

(Con información de EFE)