Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una ‘persona fantástica’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una “persona fantástica”.

“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano agregó que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue “muy extensa y muy buena” y con un tono “excelente” ente ambos mandatarios, que están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.

Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación “se mantiene abierto”.

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.