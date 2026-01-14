Panamá, 14 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    VENEZUELA

    Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una ‘persona fantástica’

    EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una “persona fantástica”.

    “Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

    El mandatario republicano agregó que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

    Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue “muy extensa y muy buena” y con un tono “excelente” ente ambos mandatarios, que están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.

    Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

    Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una ‘persona fantástica’
    Presidente estadounidense, Donald Trump.

    Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

    Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

    Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación “se mantiene abierto”.

    La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular. Leer más