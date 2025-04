Trump pide más del Canal de Panamá: la compensación para buques militares y auxiliares no le bastan

A pesar de que Panamá se comprometió a garantizar un “paso expedito” a los buques de guerra y auxiliares de Estados Unidos de América (EUA) el pasado 8 de abril, Donald Trump se muestra insatisfecho. En principio, la propuesta del gobierno panameño fue vista como un triunfo desde Washington, consolidado bajo el contradictorio término de “first and free” –primero y gratis–.

Sin embargo, tras participar en las exequias del papa Francisco en el Vaticano, este 26 de abril, Trump arremetió una vez más contra Panamá, exigiendo esta vez el tránsito gratuito de buques comerciales por el Canal de Panamá.

Una publicación en su red social Truth, que le dio la vuelta al mundo por incluir ahora en las exigencias de tránsito gratuito al Canal de Suez, en Egipto; deja entrever que Trump restó importancia a las cesiones panameñas tras las visitas al istmo de su secretario de Estado, Marco Rubio –el 2 de febrero–. y su secretario de Defensa, Pete Hegseth –el 8 de abril–.

American Ships, both Military and Commercial, should be allowed to travel, free of charge, through the Panama and Suez Canals! Those Canals would not exist without the United States of America. I’ve asked Secretary of State Marco Rubio to immediately take care of, and…