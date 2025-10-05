Panamá, 05 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ataque al narcotráfico

    Trump prepara una ‘fase dos’ del despliegue de tropas en el Caribe, cerca de Venezuela

    Redacción de La Prensa
    El buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) llega a St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Varios portamisiles están desplegados en el Caribe. Tomada de X

    Vamos a estudiar cuál será la fase dos” en el Caribe cerca de Venezuela en el despliegue de tripas para el combate contra el narcotráfico, dijo este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un grupo de medios entre ellos ABC.

    Vamos a acabar con el tráfico de drogas. Hemos hecho mucho. No hay nadie entrando por mar”, aseguró Trump.

    El pasado viernes 3 de octubre el secretario de defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que siguiendo órdenes del presidente Trump, se había realizado otro ataque letal y cinético contra una embarcación que llevaba presuntamente drogas en el Caribe y fueron liquidados los cuatro presuntos narcotraficantes que iban en la lancha.

    La embarcación según describió Hegseth estaba relacionada con las organizaciones terroristas que han sido identificadas por el Comando Sur.

    "El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo. Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!“, expresó el alto mando militar estadounidense.

    Se trata de la cuarta embarcación atacada por las tropas de Estados Unidos en el Caribe.

