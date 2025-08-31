‘Tu Voto Construye’, mensaje de la JNE en las elecciones de 2024 gana premio internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La estrategia “Tu Voto Construye”, lanzada por la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) y desarrollada por Komunika Latam para las pasadas elecciones generales de 2024, ganó el premio ‘Stevie Award Bronce 2025’.

La firma de consultoría en estrategia y comunicación informó que el reconocimiento se dio en la categoría Public Service Communications / PR Campaign of the Year, por la labor realizada en el desarrollo de la estrategia de comunicación y su ejecución en conjunto con la JNE para las elecciones de 2024.

Se resalta que la estrategia “Tu Voto Construye” logró activar la conversación pública sobre la importancia del voto informado, visibilizar el rol independiente de la JNE y conectar con audiencias, especialmente jóvenes. Para ello se aplicó una narrativa transparente, pedagógica y cercana.

Se destaca que los Stevie Awards, catalogados como uno de los máximos premios de la industria global de la comunicación, resaltan el enfoque propositivo, estratégico y con valor para la ciudadanía que caracterizó esta iniciativa.

La JNE estuvo conformada por Nivia Rossana Castrellón (presidenta), Juan Carlos Karamañites (secretario) y Lilia Liu Chung (vocal). Elisa Suárez y Madelaine Escribano (ejercieron como suplentes de la presidenta. Mientras que Mirhanna Gabrielle Sandoya y Alejandro Antonio Carbonell (suplentes del secretario). En tanto, Daniela Isabel Noriega y Bencemar Montezuma (suplentes del vocal).