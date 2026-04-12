Ulloa: ‘Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En la celebración de la Cita Eucarística número 54, en el Parque Omar, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a todos los sectores del país para enfrentar la pobreza infantil.

“Hermanos, hermanas, las llagas del resucitado tienen como origen la corrupción, la impunidad que roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez”, indicó Ulloa en parte de sus palabras en la homilía, cuando relataba uno de los pasajes bíblicos de la resurrección de Jesús.

Ulloa resaltó que en Panamá, según estudios del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social, 482.033 niños y niñas viven en pobreza.

Dijo que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza y uno de cada seis niños y niñas panameños en pobreza extrema.

Imágenes de la Cita Eucarística en el Parque Omar. Fotos y video: Gabriel Rodríguez pic.twitter.com/p75nYA9aK2 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 12, 2026

Enfatizó que la primera infancia, de cero a seis años, define el desarrollo integral de la persona. Además, dijo que permitir que los niños y niñas crezcan marcados por la pobreza es perpetuar la desigualdad.

“No podemos aceptar que la geografía o el origen determine el destino de una vida. Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, afirmó Ulloa.

Agregó que el llamado para enfrentar la pobreza infantil está dirigido a todos los sectores: a las autoridades de los tres órganos del Estado, al sector privado, a la sociedad civil, a las universidades, a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales, a las diversas comunidades de fe y a los sectores sindicales.

“Nadie puede quedar al margen. Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono. Porque un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”, puntualizó.

Al terminar el mensaje, cientos de feligreses respaldaron las palabras de Ulloa con aplausos.

Ulloa resaltó la presencia en la misa de Ángela Russo, recientemente electa como defensora del Pueblo de Panamá, y del cardenal, José Luis Lacunza.

Así mismo hizo una oración especial para Luis Moreno y Roberto Motta, quienes fallecieron en días pasados, por sus aportes a la iglesia y al país.