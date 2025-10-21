¿Un Día del Padre chiricano? Diputado quiere cambiar la fecha por motivos religiosos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un anteproyecto de ley para cambiar la fecha de celebración del Día del Padre fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional este lunes 20 de octubre, por parte del diputado Ricardo Vigil, del Partido Panameñista.

La iniciativa busca establecer una fecha fija para la celebración: el 19 de marzo de cada año.

Vigil argumentó que su propuesta coincide con la celebración del Día de San José, patrono en la fe Católica de la provincia de Chiriquí, a la cual representa el diputado. Es decir, busca trasladar una celebración de carácter nacional para hacerla coincidir con una festividad religiosa local.

El cambio implicaría una modificación a la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, por la cual se determinó que el Día del Padre se celebra el tercer domingo del mes de junio.

El plantamiento de Vigil se basó, además, en equiparar la festividad de los padres con la de las madres, puesto que la celebración del Día de la Madre en Panamá, cada 8 de diciembre, coincide con el día de la Virgen María y la Virgen de la Inmaculada Concepción.

El proyecto ahora deberá ser asignado a una comisión para buscar la acogida que le permita un trámite adecuado de primer, segundo y tercer debate en el Órgano Legislativo.

No obstante, el periodo de la actual legislatura esta próximo a acabar. Los diputados culminan su periodo de sesiones ordinarias el próximo 31 de octubre y entran en un periodo sin actividad parlamentaria hasta el 1 de enero de 2026, a menos que el Ejecutivo convoque sesiones extraordinarias para temas específicos.

Cuando se acerca el cierre del periodo, queda pendiente el debate de decenas de proyectos relevantes en materia anticorrupción, el presupuesto general del Estado, reformas al reglamento interno del Legislativo, la designación de un nuevo subcontralor, entre otros.