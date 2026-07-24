Un muerto: Autobús de migrantes se accidenta en Chepo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El vehículo trasladaba a personas del programa de retorno voluntario.

Un ciudadano venezolano de 30 años perdió la vida en un accidente de tránsito que involucró a un autobús tipo Coaster que transportaba migrantes en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en Chepo, confirmó el Servicio Nacional de Migración.

Según el informe oficial, en el autobús viajaban 10 migrantes y cinco custodios de la institución.

Los pasajeros afectados formaban parte del flujo inverso controlado. Todos ellos se encontraban inscritos en el programa institucional de retorno voluntario tras haber solicitado formalmente dicho trámite.

Los ciudadanos se desplazan bajo la supervisión de ustodios del Servicio Nacional de Migración. Foto/Archivo. Cortesía

Estado de los heridos e investigación

De acuerdo al Servicio Nacional de Migración, el resto de los migrantes y los inspectores migratorios a bordo resultaron lesionados.

Todos los afectados reciben atención médica integral en distintos centros hospitalarios.Los reportes médicos indican que los pacientes se mantienen en condición estable.

La Fiscalía competente lidera las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro que se registró el miércoles cuando el autobús se dirigía a la Estación Temporal de Recepción de Migrantes (ETRM) de San Vicente en la provincia de Darién.

Las autoridades panameñas expresaron sus condolencias y aseguran que cooperan plenamente con la investigación.

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