Un viaje a Guatemala y un ‘no’ en el Parlacen: Cortizo y Carrizo siguen sin juramentarse

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Los intentos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para lograr que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) juramentara al expresidente Laurentino Cortizo y al exvicepresidente José Gabriel Carrizo (2019-2024) no prosperaron.

La maniobra se intentó durante la sesión ordinaria celebrada ayer martes en la sede del Parlacen, en Guatemala, pero no tuvo éxito. Aunque el tema no figuraba en la agenda oficial, representantes del PRD presentaron una moción de alteración para incorporar la juramentación de ambos exmandatarios.

La tarea recayó en la diputada Ernestina Morales, suplente de Benicio Robinson -presidente del PRD-, quien viajó por primera vez a ese foro regional con una misión clara: abrir la puerta para que Cortizo y Carrizo fueran juramentados como diputados del Parlacen.

Morales —quien usualmente participa en las sesiones de manera virtual desde la comarca Ngäbe Buglé— tomó la palabra en el pleno y preguntó directamente a la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez Herrera, diputada de Guatemala, por qué aún no se había procedido con la juramentación y cuál era el motivo del retraso.

Sin embargo, la presidenta la interrumpió y respondió que en su despacho no existía una nota formal solicitando el trámite.

La diputada panameña insistió en que ambos políticos tienen derecho a ser juramentados, amparados —según argumentó— en el artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlacen y el artículo 3 del reglamento interno. En su intervención, Morales alegó que no corresponde al Parlacen actuar como juez ni evaluar procesos judiciales en Panamá.

“Que sea la justicia panameña quien defina eso, no nosotros”, reclamó ante el pleno.

Morales incluso aseguró que sí existe documentación formal presentada por Cortizo y Carrizo, con constancia de recibido, y cuestionó en qué norma se sustenta la negativa a juramentarlos.

Pero el debate tomó otro giro cuando intervino el diputado guatemalteco Salomón Herrera, quien pidió al pleno actuar con responsabilidad y no alterar la agenda para una juramentación “atemporal”.

Herrera recordó que Cortizo y Carrizo fueron convocados para juramentarse en agosto de 2024, pero no atendieron ese llamado. “No podemos permitir que ahora, cuando tienen un problema encima, busquen esto como refugio”, expresó, al tiempo que advirtió que el Parlacen debe romper con la imagen de ser un espacio para eludir responsabilidades.

La postura fue respaldada por el diputado panameño Rubén Darío Campos, del partido Realizando Metas, quien rechazó la solicitud y sostuvo que ambos tuvieron su oportunidad de juramentarse junto con el resto de la delegación panameña en 2024.

Según Campos, tras enfrentar denuncias y cuestionamientos, “corrieron a buscar la mal llamada cueva de ladrones”.

En un discurso cargado de tono político, el diputado vinculó el tema con el dolor social dejado por la pandemia y cuestionó si el interés real de Cortizo y Carrizo era trabajar en el organismo o beneficiarse del supuesto blindaje político que ofrece el Parlacen.

Un diputado del Parlacen cuestionó la incorporación del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y del expresidente Laurentino Cortizo, advirtiendo que deben demostrar que llegan a trabajar y no a buscar inmunidad. Aunque reconoció que el proceso es legal, señaló que “la pregunta es… pic.twitter.com/4REx6IDfR1 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 21, 2026

“Que sea legal es cierto, pero dígame usted si es moral”, afirmó Campos, al pedir que primero respondan ante la justicia.

El intento terminó sin éxito y la juramentación no se realizó.

Carrizo enfrenta proceso judicial

Carrizo enfrenta actualmente un proceso por presunto enriquecimiento injustificado. El pasado 28 de enero, una jueza de garantías le imputó cargos y le ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario.

Durante esa audiencia, la defensa alegó que el despacho judicial no tenía competencia, argumentando que Carrizo ostenta la condición de miembro del Parlacen. Sin embargo, la jueza mantuvo el proceso y remitió el recurso a la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, el máximo tribunal determinó que no le asistía la razón a la defensa, al no reconocerle la condición de diputado del Parlacen. En consecuencia, la Corte no admitió la demanda de inconstitucionalidad que buscaba trasladar el caso a esa instancia.

Una búsqueda reiterada

Este nuevo revés se suma a varios intentos fallidos por parte de Carrizo para lograr su juramentación. Uno ocurrió en octubre de 2024. Otro en junio de 2025, cuando una sesión ordinaria en El Salvador fue suspendida por fallas técnicas en el hotel donde se realizaba el encuentro.

El más reciente antecedente ocurrió en enero de 2026, cuando Carrizo viajó a Guatemala con la intención de presentarse personalmente, pero tuvo que regresar a Panamá luego de que se informara que la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño, había girado una orden de aprehensión en su contra.