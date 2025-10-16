‘Una funcionaria de la embajada, amenazando con quitar visas’: Mulino cuestiona presiones de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 16 de octubre a las denuncias sobre presiones diplomáticas de Estados Unidos hacia funcionarios panameños, en medio del conflicto geopolítico entre Washington y Pekín.

Durante su conferencia habitual, el mandatario confirmó que ha recibido información sobre supuestas amenazas de retiro de visas a abogados, diputados y ministros, pero advirtió que Panamá “no puede ser arrastrada” a una disputa bilateral entre las dos potencias.

“Cierto es, y esa información sí la tengo, de varios, llegando una funcionaria por ahí de la embajada amenazando con quitar visas”, declaró Mulino. A su juicio, ese tipo de acciones “no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con los Estados Unidos”.

El presidente enfatizó que su gobierno no aceptará “ese tipo de presiones” que puedan poner en riesgo la seguridad jurídica del país.

Mulino asegura que Panamá no cederá a presiones de Estados Unidos sobre relaciones con China.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/KJ5NxZfHUZ — La Prensa Panamá (@prensacom) October 16, 2025

“Para ejercer presión tiene que haber un presionado”, agregó, en tono firme. “El problema bilateral que no podemos desconocer de Estados Unidos con China no atañe a Panamá, y mucho menos podemos aceptar ese tipo de presiones para ir en contra de la seguridad jurídica respecto de contratos o establecimientos comerciales”, señaló, aludiendo a las empresas chinas con operaciones en el país.

Mulino subrayó que los vínculos con China no son nuevos ni exclusivos de su administración. “Panamá tiene relación con China. No fue un invento mío, pero ustedes saben de dónde viene y de qué manera llegó, y he pedido en múltiples ocasiones que no arrastren a Panamá a un problema bilateral de Estados Unidos con China”, afirmó.

Empresas chinas

Según el mandatario, los contratos estatales con compañías chinas son pocos y conocidos, como los del puente y el túnel, “cosas que no se pueden eliminar, por más Estados Unidos que seas”.

En tono crítico, el presidente también cuestionó el manejo diplomático del tema por parte de la embajada estadounidense. “No es conducente a mantener una buena relación”, dijo, y añadió: “Yo a lo único que aspiro es respeto. A mí no se me ocurriría ir al Estado de California a hablar de los problemas de los Estados Unidos dentro de su territorio. Aspiro a que este problema se maneje con la altura que corresponde entre ambos países”.

El mandatario panameño reiteró que su posición no busca favorecer a ninguna nación, sino preservar la soberanía y la estabilidad institucional del país. “En peleas de grandes uno no se tiene por qué meter”, expresó, refiriéndose a la pugna entre Estados Unidos y China.

“Somos un país que tiene una presencia china inobjetable por siglos”, añadió, recordando incluso con humor que “el mejor desayuno panameño es el chino, dim sum”, como símbolo de esa convivencia histórica.

Política exterior

En su cierre de la conferencia, Mulino llamó a manejar la política exterior con prudencia y coherencia. “En la política exterior de los países, uno tiene que ser consecuente con lo que uno dice, y sobre todo respetar mucho el marco armónico de las relaciones bilaterales”, concluyó. Su mensaje fue claro: Panamá mantendrá sus relaciones con ambas potencias sin convertirse en escenario de disputas ajenas.

Desde que asumió la presidencia, Mulino ha buscado mantener a Panamá al margen del conflicto entre Estados Unidos y China. En 2025, rechazó presiones de la embajada estadounidense relacionadas con Huawei, anunció que no renovaría el acuerdo con China de 2017 dentro de la iniciativa Franja y la Ruta de la Seda y ordenó a su canciller rechazar cualquier conversación sobre la influencia china en el Canal de Panamá durante un encuentro con el Comando Sur.