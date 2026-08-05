Una televisora recibe contratos con el Estado, mientras mantiene una deuda con la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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¿Por qué el Estado celebra contratos con una sociedad controlada por el gerente general de Next TV, en vez de hacerlo directamente con la televisora que prestará el servicio?

La respuesta apunta a la situación financiera de Next TV frente a la Caja de Seguro Social (CSS).

Mientras la televisora figura en el listado de empleadores morosos de la CSS, Strategic Promo Panamá, S.A. celebra contratos con el Estado para pautar publicidad en la pantalla, las plataformas y las redes de Next TV.

Al frente de Next TV y de Strategic Promo Panamá está el mismo nombre: Juan Carlos Pino, exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa).

Pino es gerente general de Next TV. (cuya razón social es Compañía Digital de Televisión, S.A.). También figura como presidente y representante legal de Strategic Promo Panamá. Con esta última sociedad, ha canalizado negocios con el Estado que, entre 2025 y 2026, suman al menos 1.6 millones de dólares en contratos, órdenes de compra y gestiones de cobro provenientes de distintas instituciones públicas.

Contrato a Strategic Promo Panamá, S.A.

Strategic Promo fue creada en el año 2016.

Se desconoce cuándo se originó la deuda de Next TV con la CSS, pero toda empresa que quiera contratar con el Estado debe aportar un certificado de paz y salvo o una nota que acredite que mantiene un arreglo de pago vigente. Así lo dispone el artículo 99 de la ley orgánica de la CSS (Ley 51 de 2005).

La norma también dispone que, cuando una persona natural o jurídica no esté obligada a inscribirse en el régimen de la CSS, la institución emitirá una certificación con la misma validez que un paz y salvo para efectos de la contratación pública.

Según el más reciente listado de patronos morosos publicado por la CSS, Compañía Digital de Televisión figura entre los empleadores con obligaciones pendientes ante la institución. En ese registro, Riccardo Francolini aparece como representante legal, aunque en el Registro Público consta que renunció el 18 de enero de 2023. El actual presidente y representante legal es Roniel Ortiz Espinosa.

De acuerdo con los documentos revisados por La Prensa, la morosidad supera el medio millón de dólares.

Los contratos

Los contratos obtenidos por Strategic Promo Panamá, S.A. están relacionados con la comercialización de espacios publicitarios en televisión y plataformas digitales. De acuerdo con registros del portal Panamá Compra, ha recibido pagos, órdenes de compra y adjudicaciones para difundir campañas institucionales de distintas entidades del Estado mediante los canales Next TV, Más 23 TV y otras plataformas digitales bajo su representación.

Monto de publicidad estatal.

Entre las instituciones que contrataron con Strategic Promo está Aitsa, donde Pino fue gerente de 2009 a 2014. Los documentos muestran que, en 2026, Aitsa tramitó dos gestiones de cobro a favor de la empresa por $32,727 cada una, para un total de $65,454. A ello se suma una orden de compra por $90,000 para la difusión de publicidad institucional en Next TV durante 11 meses, entre febrero y diciembre de 2026.

El agente residente de Strategic Promo es Edgar Iglesias, quien fue gerente de Asesoría Legal de Aitsa cuando Pino dirigía la terminal aérea. Hace dos años, cuando se estrenaba el gobierno de José Raúl Mulino, hubo un intento de colocar a Iglesias nuevamente en Aitsa; incluso, en julio de 2024, fue designado agente residente del aeropuerto. No obstante, fue despedido ante posibles conflictos de intereses, debido a que también fungía como agente residente de una empresa concesionaria de la terminal aérea.

Strategic Promo también tiene un contrato por 90 mil dólares con el Banco Nacional de Panamá (BNP), mientras que el Ministerio de la Presidencia le otorgó un contrato por $500,000 para la difusión de campañas institucionales entre marzo y diciembre de 2026 en televisión abierta, televisión por cable y plataformas digitales.

Además, los registros oficiales muestran que, en enero de ese año, la Presidencia tramitó un pago por $122,369 a favor de Strategic Promo por la divulgación de proyectos gubernamentales como el tren Panamá-David-Frontera, el teleférico de San Miguelito, nuevas infraestructuras penitenciarias, sistemas de agua potable y otras iniciativas de la agenda del Ejecutivo.

La Prensa intentó obtener la versión de Pino, pero las llamadas al número telefónico registrado por Next TV no fueron atendidas y los mensajes enviados a su teléfono celular tampoco obtuvieron respuesta.

También se intentó contactar a Astrid Salazar, de la Secretaría de Comunicación del Estado, pero no respondió.