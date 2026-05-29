Unachi: aumentos salariales en plena pandemia y millones en pagos retroactivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En 2020 y 2022, la rectora de la Unachi defendió la solicitud de millones de dólares en aumentos salariales y pagos retroactivos, alegando que era una homologación con la Universidad de Panamá.

Era junio de 2020 y Panamá atravesaba uno de los momentos más duros de la pandemia. El país permanecía paralizado por las restricciones sanitarias; miles de personas habían perdido sus empleos y decenas de empresas cerraban en medio de la incertidumbre económica.

Para esa fecha, la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, salió a defender un aumento salarial, alegando que se trataba de una homologación con la Universidad de Panamá.

La medida le permitió alcanzar emolumentos que hoy convierten a la rectora de la Unachi en una de las funcionarias mejor remuneradas del sector público. Etelvina Medianero de Bonagas devenga un salario mensual de 11,729 dólares, al que se suman 3,000 dólares en gastos de representación. En total, percibe 14,729 dólares mensuales.

Son los mismos ingresos que recibe el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, aunque con una diferencia significativa: la Unachi cuenta con una matrícula cercana a los 22,000 estudiantes y una planilla de unos 2,000 funcionarios entre docentes y administrativos. Mientras tanto, la Universidad de Panamá atiende a cerca de 100,000 estudiantes y mantiene una nómina aproximada de 9,300 funcionarios.

La decisión tomada por la rectora en 2020 generó críticas y cuestionamientos, aunque ella defendió el ajuste alegando que había sido aprobado un año antes. Además del incremento para la rectora, también resultaron beneficiados decanos, docentes y personal administrativo. Para ese año, la Unachi manejó un presupuesto de 88.4 millones de dólares, superior a los 74 millones asignados en 2019.

No conforme con ello, la rectora solicitó posteriormente el pago retroactivo de la homologación salarial, argumentando que la Universidad de Panamá había realizado esos ajustes varios años antes. La petición fue presentada en plena pandemia, específicamente en 2022, en medio de una compleja situación económica para el país.

Así fue como, el 21 de junio de 2022, los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida entonces por Benicio Robinson, aprobaron un crédito adicional de 9.4 millones de dólares para la Unachi. La rectora argumentó que los fondos serían utilizados para homologar los salarios de los docentes de la universidad con los de la Universidad de Panamá.

Parte de los recursos también fue destinada a la equiparación salarial del personal administrativo, sustentada en la Ley No. 4 del 16 de enero de 2006, que establece la homologación de salarios con la Universidad de Panamá. De acuerdo con informes oficiales, la Unachi contaba entonces con 721 docentes, quienes recibirían 7.2 millones de dólares del monto aprobado, mientras que el resto sería utilizado para ajustes salariales del personal administrativo.

Lo ocurrido en aquel momento incrementó considerablemente el peso de la planilla universitaria, al punto de que actualmente la Unachi desembolsa cerca de seis millones de dólares mensuales en salarios, uno de los factores que ha profundizado la crisis financiera de la institución. Algunos funcionarios, incluso, perciben ingresos superiores a los del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La Comisión de Presupuesto que preside el diputado @BenicioRobinson aprobó un crédito adicional para la @UNACHIpanama por la suma de B/.9,401,468.00 para la homologación de los sueldos de los docentes con los de la @UNIVERSIDAD_PMA y para la equiparación de los administrativos. pic.twitter.com/AGCwFYpvaM — Asamblea Nacional (@asambleapa) June 21, 2022

Mulino se pronuncia

Hoy, varios años después y bajo otra administración gubernamental, la realidad en la Unachi es distinta. “De mi gobierno no habrá un solo centavo más para esa universidad”. Con esa frase, el presidente de la República, José Raúl Mulino, endureció este jueves 28 de mayo su postura sobre la situación de la Unachi y de su rectora, a quien responsabilizó del “daño mayúsculo” que, según dijo, enfrenta la institución educativa.

Mulino reveló que la rectora solicitó más recursos económicos durante una reunión sostenida con él y con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, pero dejó claro que no aprobará nuevos fondos para la universidad.

La advertencia presidencial estuvo acompañada de cuestionamientos del ministro Chapman, quien aseguró que la Unachi mantiene el salario promedio más alto de todo el Gobierno central.

Según el titular de Economía, en algunos casos los ingresos dentro de la universidad superan hasta en un 70 % los salarios pagados en otras universidades públicas y entidades del Gobierno central, una situación que, a juicio del Ejecutivo, obliga a revisar el manejo presupuestario de la institución.

El ofrecimiento

Chapman sostuvo que el Gobierno ha ofrecido asistencia para reestructurar el presupuesto universitario “para que los recursos rindan mucho más”. Las declaraciones se producen en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y el modelo administrativo de la universidad chiricana, cuya gestión ha sido señalada por distintos sectores académicos y políticos.

La Unachi cuenta con una planilla de más de 2,000 funcionarios administrativos y docentes, cuyo costo asciende a casi seis millones de dólares mensuales. Además, integrantes del círculo cercano de la rectora devengan, entre salarios y sobresueldos, más de 10,000 dólares al mes.

El presidente José Raúl Mulino calificó como “lamentable” lo ocurrido en la UNACHI, señalando que afecta la imagen de la institución y refleja un mal uso del concepto de autonomía universitaria. Destacó la necesidad de renovación, transparencia y modernización, comparando el… pic.twitter.com/ZLx32hC10A — La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026

Mulino calificó como “un show lamentable” lo ocurrido en la Unachi y afirmó que la controversia ha profundizado la mala imagen de la institución. A juicio del mandatario, existe “un entendimiento aberrante” de la autonomía universitaria y de la ley, al considerar que esta figura ha sido utilizada para proteger privilegios y prácticas alejadas de los principios que deberían regir un centro de educación superior.

El mandatario insistió en que respeta la autonomía universitaria, pero advirtió que esta no puede convertirse en un mecanismo para justificar actos que “rayan en la moral”. Añadió que una universidad donde se forman profesionales y se promueve el debate intelectual no debería verse envuelta en situaciones como las denunciadas en la Unachi.

El ‘feudo’

En otro momento de sus declaraciones, Mulino comparó la estructura de poder dentro de la universidad con un “feudo” que impide la renovación y desalienta el talento. El gobernante pidió a la junta directiva de la Unachi entender “en qué siglo vivimos” y transformar la institución en una universidad del siglo XXI “y no el feudo de una rectora”.

También afirmó que, si tuviera la capacidad legal para hacerlo, impediría que Etelvina Medianero de Bonagas ingresara nuevamente a la universidad. Sus declaraciones reflejan el creciente choque entre el Ejecutivo y la administración universitaria, en medio de una polémica que ha reavivado el debate sobre la autonomía, la transparencia y el manejo de los recursos públicos en las universidades estatales del país.

A esto se suma que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público mantienen investigaciones y auditorías sobre la gestión de la rectora, en medio de crecientes cuestionamientos al manejo administrativo y financiero de la universidad.

Como parte de esas medidas, la Contraloría ordenó retirar de la sede de la Unachi a sus seis fiscalizadores, decisión que provocará que todos los trámites y procesos financieros de la institución sean centralizados y revisados desde la sede principal de la entidad fiscalizadora, en David, Chiriquí.