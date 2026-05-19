Panamá, 19 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Crisis institucional

    Unachi descontó dinero a funcionarios, pero no pagó a los bancos

    El caso ha desatado indignación y temor entre docentes y administrativos, quienes ahora enfrentan reportes de morosidad y posibles afectaciones a su historial crediticio.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Unachi descontó dinero a funcionarios, pero no pagó a los bancos
    Estudiantes y profesores solicitan la renuncia de la rectora de Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas. Archivo

    La crisis que golpea a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) alcanzó un nuevo punto de tensión tras revelarse que a funcionarios de la institución —entre docentes y administrativos— se les descontó dinero de sus salarios para el pago de préstamos y otros compromisos bancarios, pero los fondos nunca llegaron a las entidades financieras.

    +info

    Federación de estudiantes de la Unachi exige separación de Etelvina MedianeroLa intrahistoria de una semana tensa en la Unachi: una renuncia frustrada y el silencioso mensaje del procuradorExdiputado Juan Diego Vásquez sobre la crisis en la Unachi: ‘Allí había un esquema orquestado’

    El caso ha desatado indignación y temor entre los afectados, quienes ahora enfrentan reportes de morosidad y posibles afectaciones a su historial crediticio, pese a que las deducciones fueron aplicadas directamente en sus quincenas.

    La molestia quedó en evidencia este martes 19 de mayo, cuando decenas de trabajadores realizaron una manifestación dentro del campus universitario para exigir explicaciones y una solución inmediata por parte de las autoridades.

    Entre consignas y reclamos, los funcionarios denunciaron sentirse desprotegidos ante una situación que, aseguran, compromete su estabilidad económica y evidencia un grave desorden administrativo dentro de la universidad.

    La Unachi mantiene una planilla de poco más de 2 mil funcionarios, entre personal docente y administrativo, con un costo mensual cercano a los 6 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El escándalo añade presión a una institución que, en los últimos años, ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con su manejo financiero y administrativo.

    Deuda con la CSS

    A este panorama se suman compromisos pendientes con la seguridad social. Recientemente, durante una sustentación en la Asamblea Nacional, el vicerrector Pedro González advirtió que existe “un déficit por incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones de dólares”, dentro del cual destacó una deuda de “12.4 millones de dólares en concepto de cuota obrero-patronal con la Caja de Seguro Social (CSS) y 265 mil dólares con el SIACAP”. Según explicó, estas obligaciones no fueron transferidas oportunamente y han tenido que ser cubiertas con el presupuesto de 2026.

    En 2025, el presupuesto asignado a la Unachi fue de 72 millones de dólares, pero el gasto ejecutado alcanzó los 91 millones. “Este desfase no es producto de un gasto excesivo, sino de obligaciones laborales legalmente adquiridas”, aclaró González, al tiempo que reveló que el Estado solo había presupuestado pagos salariales hasta mitad de año.

    Hasta el momento, ninguna autoridad de la Unachi ha salido a explicar qué ocurre con los descuentos aplicados a los funcionarios.

    Unachi descontó dinero a funcionarios, pero no pagó a los bancos
    Federación de estudiantes de la Unachi piden separar del cargo a la rectora Etelvina Medianero.

    Todo esto ocurre mientras, de forma paralela, profesores y estudiantes de la Unachi han solicitado la renuncia de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, debido a su falta de presencia en la casa de estudios superiores.

    Ambos grupos sostienen que esa ausencia física constituye una “renuncia implícita” a la responsabilidad “de dar la cara” por una gestión que hoy presenta un gasto ejecutado de 91 millones de dólares frente a un presupuesto de apenas 72 millones, “evidenciando una situación deficiente que compromete la operatividad básica” de la universidad.

    La comunidad universitaria recordó, además, que la institución mantiene una deuda con la Caja de Seguro Social, la cual asciende a 12 millones de dólares. A esto se suma, aseguran, el impacto de la contención del gasto en la compra de insumos básicos para las cafeterías, situación que ha afectado a unos 22 mil 500 estudiantes.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido por un tribunal de Oklahoma. Leer más
    • Amador: 28 años de concesiones incumplidas, litigios y omisión estatal. Leer más
    • La industria de cruceros busca personal en Panamá, conozca los requisitos. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más