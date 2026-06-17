Unachi: Profesores y administrativos reciben el pago de esta quincena, pero el alivio es momentáneo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría refrendó el desembolso a más de 2 mil docentes y trabajadores, pero advierte que siguen sin fondos para el próximo pago

Tras varias jornadas de preocupación e incertidumbre, los más de 2,000 docentes y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) recibieron este miércoles, 17 de junio de 2026, el pago correspondiente a la primera quincena del mes, informó el contralor general de la República, Anel Flores.

“Se hizo un esfuerzo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Meduca. En la mañana se procedieron a pagar los cheques y a distribuir los ACH”, señaló Flores.

De acuerdo al contralor, había un desface en los pagos de las últimas tres quincenas, situación de la que dijo, tomaron correctivos.

Sin embargo, dejó claro que los problemas de liquidez no han terminado.

Unachi. Archivo.

“Estamos buscando los recursos dentro del Meduca y dentro del Estado para hacerle frente a lo que viene del año, porque este no es un problema que termina hoy. La falta de dinero y presupuesto que tiene la Unachi les va a seguir afectando hasta finalizar el año”, admitió el contralor.

Reiteró que “hay que hacer cambios estructurales en esa organización”. Considera que hay que bajarle el gasto de funcionamiento en pro de una mejor educación para la provincia de Chiriquí.

Denuncias de irregularidades financieras

El profesor Erick Miranda, docente de la UNACHI desde hace 27 años y fundador de la Red Académica Verano TIC, confirmó el desembolso.

“Hoy hemos recibido el pago de la primera quincena en la Unachi, pero siguen sin acreditar los pagos de los descuentos de nuestras obligaciones”, afirmó el docente.

Es que la crisis salarial dejó al descubierto aparentes anomalías en el manejo administrativo de la primera casa de estudios de la provincia chiricana. El profesor Miranda, solicitó se investigue un presunto esquema de retenciones no reportadas.

“El dinero de nuestros compromisos financieros nos lo descuentan de forma puntual. Se nos descuenta el Seguro Social y el impuesto sobre la renta y préstamos bancarios, pero esos fondos no estaban llegando a las entidades correspondientes”, afirmó Miranda. Por su parte, el contralor Flores destacó que la crisis actual es el resultado de “un desgreño administrativo de muchos años que todo el mundo conoce”, abriendo un periodo de necesaria auditoría.

El profesor Erick Miranda, docente de la UNACHI, señala que no tiene acceso a los derechos de la CSS por morosidad en los pagos, aunque le descuentan.

La crisis financiera se agudizó de forma crítica desde el pasado 12 de junio debido a la falta de fondos líquidos para respaldar las planillas.

Miranda solicitó que se agilicen los trámites para actualizar los desembolsos, porque por el momento, en su caso, aunque le descuentan no tiene acceso a los beneficios del seguro social.

“Solicitamos que se agilice el proceso, porque incluso los bancos están llamando por morosidad”, señaló el docente.